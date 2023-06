Addio Dybala, sfida a 3 in Serie A: inserimento a sorpresa

Calciomercato Roma, incubo Siviglia per Dybala. A circa una settimana dalla beffarda sconfitta in finale, il numero 21 finisce al centro dell’attenzione.

La chiosa stagionale contro lo Spezia ha quantomeno permesso ai giallorossi di confermare un piazzamento in Europa League, evitando un arrivo in Conference che, dopo la beffarda e immeritata sconfitta di Budapest, avrebbe certamente acuito ulteriormente il rammarico per i responsi continentali di questo finale di stagione. Proprio il rigore di Dybala poco prima del novantesimo ha invece evitato il peggio, lenendo un dolore che contraddistinguerà il ricordo e la passione dei romanisti certamente per non poco tempo.

Budapest rappresenterà per tanti padri e figli ricordo indelebile, annoverabile nel corpo delle tante esperienze giallorosse contraddistinte dal “chissà che sarebbe successo se…”, con il completamento della frase a libero piacimento, dall’assegnazione eventuale del rigore da parte di Taylor alla maggiore precisione e fortuna sotto porta nelle non poche occasioni capitate ad Abraham, Belotti o Ibanez nei momenti decisivi della partita.

Come annunciato da Mourinho dopo l’andata con il Feyenoord, non è però possibile cambiare un risultato: giusto seguire tale andamento, guardando avanti, in una direzione che però, stando alle ultime notizie provenienti dalla Spagna, non permettono alla Roma di distogliere del tutto i pensieri dal Siviglia di Monchi e colleghi.

Calciomercato Roma, non solo Monchi su Dybala: sfida a 3 in Serie A

Se circa sette giorni fa Dybala e colleghi combattevano in terra ungherese per quasi 150 minuti prima di vedersi sottrarre la coppa a causa della sfortuna avuta ai calci di rigore e alcune decisioni non proprio felicissime da parte del fischietto inglese, è giusto evidenziare come le tante voci di mercato stiano adesso accostando nuovamente il nome della Roma a quello della squadra andalusa.

In particolar modo, al centro di questo accostamento ci sarebbe proprio Paulo Dybala, apritore delle marcature e catalizzatore delle spentesi ma mai vane speranze dei tifosi della Roma con il gran sinistro arrivato nella parte finale dei primi quarantacinque minuti di gara mercoledì scorso. Il futuro di Paulo, al netto delle sorridenti rassicurazioni post Spezia da parte del 21, continua a preoccupare i tifosi, soprattutto alla luce di una clausola di 12 milioni di euro valevole per l’estero.

Questa cifra, tra le varie, avrebbe intrigato non poco anche la società andalusa e, stando a quanto riferito da El Gol Digital, Monchi starebbe cercando una strategia che permetta di superare le difficoltà economiche del club e investire questa quantità di denaro sull’ex Juventus. Per farlo, le penne spagnole evidenziando come la volontà del direttore non proprio amatissimo nella Capitale possa essere quella di fare cassa con diversi elementi. Tra questi, si segnala l’attaccante Rafa Mir, il cui valore è di circa 10 milioni di euro.

A colpire, infine, è la presentazione di tre nomi italiani nella lista delle squadre interessate a Paulo. Se da un lato quelli di Napoli e Milan non sorprendono in nome dei vecchi sondaggi, figura certamente inatteso quella della Fiorentina, annoverata tra le società sulle tracce de La Joya.