Alla Roma con lo scambio, contropartita già decisa: fa tutto Rabiot

Calciomercato Roma, il futuro di Rabiot e l’effetto domino che chiama in causa anche i giallorossi. L’intreccio che non ti aspetti: i risvolti.

Dopo aver praticamente messo le mani su Aouar, il cui approdo alla Roma verrà reso noto nei prossimi giorni una volta sistemati gli ultimi dettagli, i giallorossi sono alla ricerca di nuove pedine con cui sistemare l’organico.

Nel novero di obiettivi presenti nella lista dei desideri di Pinto, il profilo di Davide Frattesi non può essere escluso. Sebbene sulle tracce della mezzala del Sassuolo, reduce da un’altra stagione sopra le righe con i neroverdi, ci siano diversi top club di Serie A, la Roma non avrebbe mollato la presa e starebbe continuando a monitorare la situazione. Non è un mistero, infatti, che Frattesi faccia gola e non poco alla Juventus. Nelle ultime ore, però, i bianconeri sarebbero nuovamente ritornati alla carica con l’entourage di Rabiot, effettuando l’ultimo tentativo per provare a trovare l’accordo per il rinnovo della mezzala francese.

Calciomercato Roma, Volpato come contropartita per Frattesi: ultim’ora Sky

Nei piani della Juventus, nel caso in cui non si dovesse raggiungere un accordo per il prolungamento dell’ex Psg, il primo nome sarebbe quello di Frattesi. Per Rabiot, però, la Juve sarebbe pronta ad ultimare un altro forcing, mettendo sul piatto un contratto annuale alle stesse cifre percepite negli ultimi anni dal francese. In caso di fumata nera sul fronte Rabiot, la “Vecchia Signora” virerà con decisione su Frattesi, che però è seguito con interesse anche da Inter e Roma.

Sia i nerazzurri che i giallorossi, infatti, per abbassare la parte cash da corrispondere al Sassuolo sarebbero pronti ad ingolosire i neroverdi con qualche contropartite tecnica. Pinto, in particolare, sarebbe intenzionato a proporre Volpato come parziale contropartita a cui ovviamente aggiungere una cospicua parte cash. Ricordiamo che fino a questo momento, però, i neroverdi hanno continuato a valutare il proprio gioiello non meno di 35 milioni di euro. La Roma, però, vanta una percentuale sulla futura rivendita ddi Frattesi: aspetto che potrebbe alla fine non risultare banale per la definizione di un affare comunque molto complicato.