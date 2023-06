Calciomercato Roma, accordo con lo sconto: richiesta inderogabile Pinto

Calciomercato Roma, vogliono lo sconto e Pinto vuole mettere su il tesoretto per i colpi giallorossi. In questo modo l’operazione si potrebbe chiudere in maniera veloce

Sono molti i giocatori in prestito che la Roma ha in giro. E potrebbe essere un tesoretto per Pinto visto che alcuni potrebbero anche essere ceduti a titolo definitivo. Praticamente, in alcuni casi se non in tutti, è quello che spera il dirigente portoghese, che sogna di mettere su un poco di soldi per cercare di piazzare i colpi per la prossima stagione.

Senza girarci troppo intorno, i maggiori introiti potrebbero arrivare da Kluivert adesso al Valencia e da Vina che a gennaio è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Bournemouth. Ed è proprio sull’esterno che andiamo a fare adesso il punto della situazione, riportando quelle che sono le notizie rilanciate in questo momento dal sito inglese bournemouthecho.co.uk.

Calciomercato Roma, la situazione Vina

In Inghilterra l’uruguaiano, nonostante qualche infortunio di troppo, è riuscito comunque a collezionare un discreto numero i presenze nella seconda parte di stagione e ha dato una buona impressione. E allora da quelle parti il Bournemouth lo vorrebbe tenere, ma non ai quindici milioni di euro che inizialmente sono stati previsti per il riscatto. Si lavora quindi per uno sconto, magari di qualche milione, che la Roma potrebbe prendere in seria considerazione nelle prossime settimane.

Forse Pinto, ma questa è solamente una nostra supposizione e niente di più, anche di una decina di milioni di euro si potrebbe accontentare. Il fatto che Vina comunque non rientri nei piani societari potrebbe dare un’accelerata a questa operazione di mercato che si può chiedere anche in breve tempo. Vedremo quello che succederà, ma come detto l’obiettivo di Pinto è quello di cederne in maniera definitiva il più possibile.