Calciomercato Roma, blitz per il jolly goleador: incubo rossonero

Calciomercato Roma, dalla Francia arrivano importanti aggiornamenti sul suo futuro: l’incastro termina così.

Sono diverse le zone del campo sotto la lente di ingrandimento di Tiago Pinto. Dalla difesa all’attacco passando per la zona nevralgica del campo: si prospetta una sessione estiva di calciomercato piuttosto intensa per i giallorossi, che in realtà si sono già portati avanti con il lavoro.

Dopo aver praticamente definito l’approdo nella Capitale di Aouar, infatti, i capitolini hanno compiuto passi concreti anche per Evan N’Dicka. Il classe ’99 dell’Eintracht Francoforte è il primo nome sulla lista dei desideri di Pinto e, sebbene non siano stati accordi ufficiali per il difensore transalpino, la trattativa procede spedita. A proposito di Francia, potrebbe non essere fuorviante passare in rassegna l’ultima indiscrezione che trapela d’Oltralpe. Tra i profili accostati direttamente o indirettamente alla Roma, infatti, figura anche quello di Orkun Kokcu, autore di un’altra stagione importante con il Feyenoord. Avversario della Roma in Europa League, il tuttocampista turco sta calamitando l’attenzione di diversi club in giro per l’Europa.

Calciomercato Roma, il Rennes piomba su Kokcu: la situazione

L’ultima compagine che in ordine di tempo si sarebbe resa protagonista dei primi sondaggi esplorativi per Kokcu, infatti, è il Rennes. Secondo quanto riferito da footmercato.net, infatti, i rossoneri avrebbero cominciato ad effettuare i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità della direzione e rimpolpare la propria trequarti con un innesto di qualità.

La volontà del club francese è quella di rinforzare l’organico con almeno due innesti di qualità per la mediana. Dopo un periodo di stasi, dunque, il profilo di Kokcu è ritornato nuovamente in orbita Rennes, che potrebbe affondare il colpo nel corso delle prossime ore. La valutazione del turco, però, è di quelle importanti. Difficilmente il Feyenoord potrebbe entrare nell’ordine di idee di avallare la partenza di uno dei suoi gioielli già fulgidi per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. Si tratta comunque di una traccia da seguire con attenzione e che potrebbe regalare nuovi spunti nel corso delle prossime ore.