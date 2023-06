Calciomercato Roma, Dybala blindato: le quote non mentono

Calciomercato Roma, il futuro di Dybala sembra blindato. E anche le quote dei bookmaker danno delle indicazioni importanti. Ecco quello che potrebbe succedere

Se in attacco la Roma dovrà cambiare molto e ha già dovuto cambiare le strategie visto l’infortunio di Abraham, forse non deve pensare più di tanto, e quindi nemmeno preoccuparsi più di tanto, a quello che potrebbe essere il futuro di Dybala. L’argentino dovrebbe rimanere alla Roma, e usiamo il condizionale solamente perché c’è quella clausola rescissoria per l’estero che attira molti club, soprattutto dalla Premier League.

Basterebbero 12 milioni di euro in questo caso per strappare la Joya alla Roma. Ovviamente dovrebbe essere anche il calciatore a dare il suo ok, e quindi la speranza è che dopo la quasi certa permanenza di Mourinho anche il prossimo anno, la stessa cosa possa fare quell’elemento davvero imprescindibile per la rosa giallorossa, quell’elemento in grado di dare quella qualità dalla metà campo in su che permette di guardare con enorme fiducia al futuro.

Calciomercato Roma, le quote su Dybala non mentono

E se la sensazione è che possa tutto andare a buon fine, anche i bookmaker danno delle indicazioni importanti. Secondo gli analisti di Sisal infatti, il futuro di Dybala è scritto, praticamente. Una sua permanenza dentro la Capitale è data a 1,33 volte la posta. Pochissimo quindi. E se si guarda a quelle che possono essere le destinazioni, con quote annesse, la fiducia sale ancora.

La prima di questa lista sarebbe il Chelsea, con i Blues – che ricordiamo sono fuori da tutte le manifestazioni europee dopo una stagione assai deludente – che valgono 9 volte la posta. Stessa quota anche per l’Atletico Madrid e per il Newcastle, che invece la prossima Champions League la giocheranno. Poi dietro, attardate, ci sono le altre big europee, con il Real Madrid, il Barcellona, l’Arsenal e il Manchester United che sono date a 16. E in Italia? In Serie A – Dybala ha una clausola in questo caso di 20 milioni che può essere annullata con un adeguamento di contratto che lo porterebbe a guadagnare 6 milioni di euro – ci sarebbe l’Inter che potrebbe pensarci di nuovo dopo averlo sedotto e abbandonato lo scorso anno. Ma è un 20 volte la posta. Quindi quasi impossibile davvero.