Calciomercato Roma, ha già firmato: ecco l’annuncio ufficiale

Calciomercato Roma, dalla Francia sono sicuri: il giocatore ha già firmato il contratto che lo legherà ai giallorossi per le prossime stagioni. S’attende solo l’annuncio ufficiale

La Roma il colpo lo ha piazzato. E dalla Francia, l’Equipe, ne dà conferma. Non che ci fossero dubbi ormai, quelli sono alle spalle da un poco di tempo, ma uno dei più importanti quotidiani francesi parla di Aouar, centrocampista che praticamente ha già lasciato il Lione, e che è pronto a unirsi ai giallorossi.

La firma sarebbe già arrivato sul contratto, e adesso non si attende altro che l’annuncio ufficiale della società giallorossa per capire i dettagli di questa operazione conclusa con largo anticipo da Pinto e che regala sicuramente un elemento di qualità e di spessore in mezzo al campo. Aouar, seguito anche da altri club in Italia – la Juventus e il Milan principalmente – ha deciso però di sposare la causa giallorossa.

Calciomercato Roma, per Aouar solo l’annuncio

Una stagione quella di Aouar che non ha regalato grossi colpi, anche per via di alcuni infortuni che lo hanno tirato fuori dalla lotta troppo presto. A Roma per rilanciarsi quindi, un giocatore che ha molti colpi in canna e che non vede l’ora di farli vedere al pubblico giallorosso, quello in grado di amare in maniera incondizionata tutti quelli che mostrano di avere quella volontà di fare bene. E anche se i risultati poi non sono dei migliori, lottare per la maglia è fondamentale.

Cosa manca quindi per vedere Aouar in giallorosso? Niente, solamente l’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare nel breve giro di posta a questo punto. Si attende solamente il Tweet giallorosso, con annesso comunicato stampa, per rendere il tutto pubblico. Un colpo importante per Pinto che, ancora una volta, si dimostra uno che i colpi a zero li sa piazzare. In questo suo periodo nella capitale sono stati diversi. Ma per alzare il livello della rosa, adesso, servono anche degli investimenti.