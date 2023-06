Calciomercato Roma, tifosi già schierati per la firma

Calciomercato Roma, il calciatore è tra gli idoli dei tifosi, che si sono schierati per convincere la società a puntare ancora su di lui

Finita la stagione è tempo di bilanci in casa Roma. In molti, purtroppo, hanno deluso le aspettative dei tifosi, in particolare il centrocampista olandese Gini Wijnaldum, colpevole di non essere mai riuscito ad essere determinante, anche se gli va riconosciuto il beneficio del dubbio a causa del suo terribile infortunio alla caviglia.

Ma non è l’unico calciatore ad aver deluso le aspettative. Tra i vari flop della stagione secondo i tifosi c’è anche Roger Ibanez, colpevole dei due errori che sono costati le sconfitte nei derby contro la Lazio. Il difensore brasiliano potrebbe essere uno dei possibili partenti, soprattutto nel caso in cui la Roma riuscisse a chiudere definitivamente per Ndicka del Francoforte.

Tra i vari flop però spiccano senza dubbio alcuni calciatori divenuti elementi chiave della rosa. Su tutti ovviamente c’è Paulo Dybala, la cui permanenza a Roma però appare tutt’altro che scontata. Un altro tassello fondamentale della rosa è in attesa del rinnovo del contratto, ed i tifosi hanno deciso di esporsi in prima linea per convincere la società a puntare ancora su di lui.

Calciomercato Roma, i tifosi chiedono a gran voce il rinnovo

La Roma ha decisamente reso al di sotto delle aspettative durante l’arco dell’intera stagione, nonostante questo resta quanto di ottimo fatto in Europa League. La rosa giallorossa resta di livello, nonostante alcuni elementi abbiano delusi più di altri ci sono senza alcun dubbio tanti calciatori sui quali la società deve puntare.

Oltre al campione del mondo argentino, i vari Smalling, Mancini, il tanto bistrattato Bryan Cristante, sono tutti elementi validi che rappresentano una solida ossatura, soprattutto per la loro esperienza in ambito internazionale.

Un nome che spesso passa in secondo piano è quello di Stephan El Shaarawy. Il faraone nonostante non sia uno dei titolari fissi di questa squadra è riuscito a ritagliarsi un ruolo comunque importante, soprattutto nel cuore dei tifosi, che hanno deciso di esporsi con uno striscione a Trigoria per convincere la società a rinnovare il suo contratto.

“Chi onora la maglia merita di indossarla”. Così hanno parlato i tifosi giallorossi, che sperano dunque di vedere ancora il faraone vestire la nostra maglia nel corso della prossima sragione.