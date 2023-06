Calciomercato Roma, un rinnovo e due addii: le prime mosse di Pinto

Calciomercato Roma, un rinnovo e due addii: sono queste le prime mosse di Pinto per la prossima

Un rinnovo e due addii. Almeno queste, per il momento, sono le informazioni riportate da Eleonora Trotta, direttrice di calciomercato.it, che ha parlato su TVPLAY il canale tematico in onda su Twitch. La situazione, in casa Roma quindi, è questa, e riguarda Bove, Tahirovic e Volpato.

“Confermiamo, come annunciato qui da noi dall’agente di Bove, che prosegue la trattative per il rinnovo del centrocampista” ha detto. Bove, uno dei migliori in questo finale di stagione, è stato quello che ha convinto di più Mourinho che lo ha mandato in campo con enorme regolarità in questa annata. Il suo contratto, c’è da dirlo, è in scadenza nel 2025, ma un ritocchino verso l’alto se lo aspetta, visto che quando ha messo nero su bianco ancora non era in pianta stabile in prima squadra.

Calciomercato Roma, la situazione Tahirovic e Volpato

“Tahirovic, Volpato e gli altri giovani sono destinati a lasciare la Roma almeno in prestito”. Queste invece sono le notizie che arrivano per altri due giovani. Sia il centrocampista centrale che l’attaccante insomma, dovrebbero salutare Trigoria questa estate per cercare di giocare di più il prossimo anno, ma la società giallorossa è evidente non li vorrebbe perdere dai propri radar.

Insomma, si cominciano a delineare almeno in parte quelle che potrebbero essere le mosse di mercato di Pinto anche se, è evidente, parliamo in questo caso di mosse minori, quasi da contorno rispetto a quelli che devono per forza essere gli innesti che la Roma dovrà piazzare nei prossimi mesi per regalare a Mourinho – si spera ovviamente ci possa essere ancora lui in panchina – una rosa forte che possa almeno in Europa ripetere il cammino in questa stagione, e in campionato invece centrare un piazzamento migliore. E sappiamo tutti quello che vorrebbe dire.