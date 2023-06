Fulmine a ciel sereno, addio Roma: quadriennale sul piatto

Calciomercato Roma, il quadriennale messo sul piatto dal club inglese potrebbe far saltare il banco. Ecco i dettagli a riguardo.

Sebbene la stagione della Roma sia ufficialmente terminata da poco tempo, i dirigenti giallorossi già da tempo hanno cominciato a scandagliare il terreno per sondare quegli affari con cui rimpolpare l’organico a disposizione di José Mourinho. La permanenza del tecnico portoghese è chiaramente il primo decisivo tassello attorno al quale orientare i programmi futuri.

In realtà Tiago Pinto si è già mosso in maniera decisa su almeno due fronti. In primis trovando l’accordo per il passaggio nella Capitale di Aouar, virtualmente già un calciatore della Roma. La fumata bianca con il centrocampista franco-algerino del Lione, in scadenza di contratto con i transalpini, da tempo è in cassaforte e nei prossimi giorni si limeranno definitivamente gli ultimi dettagli. Un altro nome da tempo nel mirino del GM della Roma, però, è quello di Evan N’Dicka, centrale francese classe ’99 in forza all’Eintracht Francoforte, per il quale i giallorossi si sono già portati in vantaggio. Nel contempo, però, occhio alla situazione Tielemans.

Calciomercato Roma, l’Aston Villa fa sul serio per Tielemans: lo scenario

Il centrocampista belga del Leicester ha salutato definitivamente quella che per tanti anni è stata la sua seconda casa. L’ex Monaco è stato dunque accostato a diversi club in giro per l’Europa, alla ricerca di un calciatore dalle caratteristiche del classe ’97. Se fino a pochi mesi un suo trasferimento all’Arsenal sembrava potersi concretizzare da un momento all’altro, lo scenario è ora drasticamente mutato. Oltre ai sondaggi esplorativi effettuati da club italiani come Roma e Milan, infatti, Tielemans fa gola anche ad altri club di Premier League.

I Gunners non hanno ancora affondato il colpo, limitandosi a tastare il terreno. Il Newcastle ha provato ad ingolosire Tielemans mettendo sul piatto un’offerta allettante, non riuscendo però per adesso a far breccia nel calciatore. Nelle ultime ore, però, anche l’Aston Villa sarebbe sceso in campo, avanzando una prima offerta. Secondo quanto riferito da “The Athletic”, infatti, il club di Birmingham avrebbe avviato i primi contatti per riuscire a battere la concorrenza e anticipare un colpo importante con cui rinforzare la propria mediana. Come evidenziato da Ekrem Konur, i “Villans” sarebbero disposti ad ingolosire Tielemans con un contratto quadriennale. Seguiranno aggiornamenti: la caccia a Tielemans è appena cominciata.