Procedura legale avviata: la Juventus si tira fuori

Dalla Spagna trapelano novità importanti in merito alla decisione della Juventus che rischia di far saltare clamorosamente il banco.

Nelle ultime settimane a calamitare l’attenzione mediatica sono le vicende extra-campo che hanno riguardato la Juventus. I bianconeri, che hanno terminato il Campionato con una penalizzazione di 10 punti comminata dalla Procura Federale in merito al caso plusvalenze, hanno poi deciso di patteggiare una multa di poco superiore ai 700 mila per chiudere definitivamente la questione stipendi.

Grazie al gol di Paulo Dybala contro lo Spezia la Roma è riuscita a tenere invariate le distanze dalla Juve e a chiudere il campionato davanti ai bianconeri, relegando gli uomini di Allegri in Conference League. Tuttavia negli ultimi giorni è stata ventilata con sempre più consistenza la possibilità di una stangata UEFA, con Ceferin che estrometterebbe “d’ufficio” la Juve dalla partecipazione alla competizione europea. Tuttavia l’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna potrebbe rappresentare una sliding-door importante per il futuro europeo della “Vecchia Signora”.

Juventus fuori dalla Superlega: le ultime dalla Spagna

Secondo quanto riferito da Relevo, infatti, la Juventus avrebbe inviato una lettera a Real Madrid e Barcellona sostenendo di aver avviato il procedimento legale per dissociarsi definitivamente dalla Superlega. Il progetto, avanzato qualche anno fa ma immediatamente osteggiato dalla UEFA, aveva vissuto una fase di stasi, senza particolari risvolti. La presa di posizione della Juve, però, può far saltare il banco: i bianconeri sono pronti a farsi definitivamente da parte, allontanandosi dalle posizioni di Real Madrid e Barcellona che ancora ne sostengono la validità.

Si tratta comunque di un iter burocratico lungo e complesso che richiederà alcune settimane, ma che la Juve è intenzionata a portare avanti fino in fondo. Alla luce della situazione contingente, infatti, il nuovo corso griffato Elkann avrebbe ritenuto più funzionale alle scelte future un approccio di basso profilo per favorire un graduale “reintegro” della Juve, con l’intento di ricucire lo strappo acutizzatosi qualche mese fa. La Juve potrebbe dunque dire addio alla Superlega. Non ci sono ancora comunicati ufficiali in merito, ma la strada sembrerebbe ormai tracciata.