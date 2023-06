Svolta definitiva, quinquennale accettato: firma con la Roma

Calciomercato Roma, svolta definitiva e quinquennale accettato. Firma sempre più vicina per un futuro in giallorosso.

Tante le novità di questi giorni legate al mondo Roma. Dopo il rammarico successivo alla non meritata sconfitta contro il Siviglia, gli uomini di Mourinho sono riusciti a centrare quantomeno il piazzamento alla prossima Europa League tramite il campionato, lenendo la beffa di Budapest e garantendosi la partecipazione ad una competizione onorata e sudata fino alla fine.

Mentre per i calciatori inizieranno adesso vacanze esotiche al termine di un’annata che ha comunque regalato non poche emozioni alla piazza romanista, gli addetti ai lavori dovranno cercare di affrontare in non moltissimo tempo una rosa di fattori e questioni di importanza tutt’altro che trascurabile. In una fase in cui il futuro di Mourinho, seppur non ancora del tutto disambiguato, sembrerebbe aver perso quella patina di preoccupante minaccia per i tifosi, Tiago Pinto e colleghi sono chiamati da un lavoro che permetta allo Special One di ricevere le giuste garanzie, richieste da tempo a gran voce, da inizio 2023 fino alla finale di Budapest.

Calciomercato Roma, N’Dicka ha deciso: firma sempre più vicina

L’attenzione e la veemenza con la quale ci si sta muovendo ai piani alti di Trigoria restituisce l’acquisita consapevolezza da parte del club circa la necessità di intervenire non solo in modo ponderato e intelligente ma, soprattutto, tempestivo. Tanti gli esempi del passato che hanno evidenziato come la capacità di muoversi anzitempo rappresenti una condizione fondamentale per l’evoluzione delle principali vicende di mercato.

Su tale fronte, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, legati all’ingaggio di Evan N’Dicka, sempre più vicino al divenire un calciatore della Roma, proprio in seguito ad un inserimento concreto quanto duraturo nel tempo da parte di Tiago e adepti. Sul futuro del quasi ex Eintracht Francoforte si è espresso in questi minuti Gianluca Di Marzio, a detta del quale il difensore avrebbe accettato il quinquennale propostogli dalla Roma.

La giornata di martedì 6 giugno è stata molto importante, in quanto ha permesso di registrare la limatura degli ultimi dettagli contrattuali, in attesa di una firma sempre più vicina e per la quale gli agenti di N’Dicka starebbero limando le ultime burocrazie.