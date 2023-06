Calciomercato, 45 milioni insieme a CR7: addio Roma

Calciomercato, 45 milioni e addio Roma. C’è l’offerta che potrebbe porre fine alla lunga questione legata ai giallorossi e non solo.

Terminata la stagione, con il rammarico e la tristezza ancora vividi per quanto accaduto a Budapest la scorsa settimana, in casa Roma si inizia a fare i conti con un futuro che risulta ad oggi ancora incerto e ben lungi dall’essere integralmente delineato. Nulla di preoccupante, per carità, soprattutto se si tiene in considerazione la camaleontica e ben altro che stabile situazione in Serie A, relativa a realtà non meno importanti della Roma e, come il club dei Friedkin, in piena fase valutativa per gli apparecchiamenti delle prossime stagioni.

Se lo scossone in casa Milan ha sorpreso un po’tutti, ben più chiara e felice è la situazione in casa Napoli, laddove, superati i postumi di festeggiamenti durati circa un mese per un evento dal sapore quasi storico, si dovrà decidere su chi puntare in panchina, oltre che all’interno di una dirigenza che con ogni probabilità dirà addio ad uno dei fautori della vittoria dello scudetto, Giuntoli. La Roma, nel pieno di un’incertezza che interessa plurimi aspetti, è dunque uno dei tanti club alle prese con le valutazioni di fine anno, preliminari per l’organizzazione di discorsi e trattative da condurre poi nelle prossime settimane e mesi.

Calciomercato Roma, 45 milioni per giocare con CR7: le ultime su Zaha

La posizione di Mourinho, per quanto non ufficialmente disambiguata, sembrerebbe quantomeno essere meno preoccupante rispetto a quanto ci si potesse attendere fino a qualche giorno fa. L’emblematica e istrionica mimica post Roma-Spezia parrebbe aver parzialmente rassicurato una piazza anelante nella sua quasi totalità alla permanenza dello Special One, espressosi però molto chiaramente in quel di Budapest circa la necessità di ricevere rinforzi e garanzie.

La strada tracciata, almeno teoricamente, condurrebbe attualmente ad un modus operandi solitamente attento e calibrato, basato sulla funzionalità e l’intelligenza di approdi che corroborino in modo lungimirante la rosa. La chiusura prossima del colpo Aouar e il felice ottimismo vanno in questa direzione, unitamente ad una serie di scenari che potrebbero regalare ai tifosi rincalzi importanti a condizioni a dir poco vantaggiose.

Tra questi, figurerebbe ancora Wilfred Zaha, eclettico attaccante del Crystal Palace in scadenza contrattuale a fine giugno. Finito nel mirino di tanti club europei e non solo, il suo futuro non è ancora stato stabilito e nessuna ipotesi è da considerarsi esclusa. L’Atletico Madrid ha maturato, come raccontatovi, degli interessi ma Sky Sport News ha riferito aggiornamenti di non trascurabile importanza.

Se un rinnovo con il suo club di infanzia non è da escludersi, è altrettanto giusto evidenziare come il punto di svolta potrebbe essere rappresentato dalla ricca ed esotica suggestione araba. Già in grado di convincere in questi anni tantissimi giocatori con contratti faraonici, tra cui Cristiano Ronaldo e Benzema, l’Oriente potrebbe prossimamente ospitare anche Zaha. La suddetta fonte, a tal proposito, riferisce di una proposta di un contratto trien