Calciomercato Roma, addio ufficiale: Pinto si guarda le spalle

Calciomercato Roma, dopo la notizia dell’ufficialità dell’addio Tiago Pinto costretto a guardarsi le spalle

Rivoluzione totale in Serie A. I protagonisti principali dello scorso campionato di Serie A cambiano i loro volti, a cominciare dal Napoli che non avrà più uno dei protagonisti della cavalcata scudetto, ovvero Luciano Spalletti, che ha deciso di prendersi un anno sabbatico dopo la conquista del tricolore.

Dopo gli azzurri è arrivato il comunicato ufficiale del Milan che ha annunciato l’addio di Maldini, una notizia che ha scosso l’ambiente rossonero, in particolare i calciatori che hanno dimostrato tutta la loro perplessità sui social con messaggi di vicinanza all’ormai ex dirigente rossonero.

Nonostante il grande lavoro svolto, che ha visto il suo apice con lo scudetto di due anni fa, la società ha dunque sollevato dall’incarico la storica bandiera del club, un gesto che non è affatto piaciuto ai tifosi, che hanno etichettato la società come irriconoscente nei confronti dell’ex difensore.

Dopo Maldini saluta anche Massara, un altro degli artefici della risalita rossonera, ma probabilmente non saranno gli unici “addii” a cui assisteremo, anche Tiago Pinto adesso è costretto a guardarsi le spalle.

Calciomercato Roma, l’addio è ormai ufficiale: la situazione Pinto

L’operato di Tiago Pinto a Roma da sempre divide i tifosi giallorossi. C’è chi riconosce un buon lavoro svolto, soprattutto contando le poche risorse economiche a disposizione, e chi invece non lo reputa all’altezza del ruolo che dovrebbe svolgere in società.

Dopo Mourinho dunque, un altro nome che potrebbe essere in dubbio per la prossima stagione è proprio quello dell’attuale gm giallorosso. Con l’addio di Massara al Milan infatti potrebbe concretizzarsi il cambio in società, soprattutto perché Pinto è seguito da molti club di Premier League.

Sono molti i club che seguono il portoghese, tra i quali ci sarebbero anche alcuni top, Tottenham e Liverpool su tutte, ma attenzione anche al West Ham.

Un eventuale addio non dipende solo da lui. L’arrivo in società di Alina Souloukou potrebbe aver stravolto le gerarchie in casa Roma, a seconda del suo ruolo infatti potrà dipendere il futuro dell’attuale gm giallorosso, ovvero Tiago Pinto.