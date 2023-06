Calciomercato Roma, addio UFFICIALE: salta il rinnovo

Calciomercato Roma, l’addio era nell’aria ma adesso è anche ufficiale: salta il rinnovo della calciatrice spagnola che ha già salutato tutti sui social

Era nell’aria da un poco di tempo, visto che la sua avventura non è da ricordare, soprattutto per qualche infortunio di troppo che l’ha costretta a rimanere ai box. Non sono mancati però in questi mesi dei momenti importanti, come il ritorno a Barcellona per i quarti di finale di Champions League, dove lei è una Regina ed è proprio così che è stata accolta, oppure come il gol nella semifinale di Coppa Italia, a pochi secondi dalla fine del recupero, che ha permesso alla Roma di volare in finale, purtroppo persa domenica scorsa.

Losada lascia la Roma, adesso è ufficiale. Ed è stata la stessa calciatrice spagnola ad annunciarlo con un post tramite il suo profilo social. Sì, era nell’aria decisamente, e serviva solo renderlo pubblico. Losada in questi mesi nella Capitale ha portato senza ombra di dubbio esperienza e qualità in mezzo al campo, ma ha pagato gli infortuni non solo di quest’anno ma anche quelli precedenti, che l’avevano costretta ai box anche quando era al City. Per rendere l’idea della calciatrice che è, comunque, oltre alla questione Barcellona c’è da dire che tra i volti scelti fuori dall’Etihad per promuovere il club c’è ancora il suo. Insomma, abbiamo capito il valore della stessa.

Calciomercato Roma, addio Losada e aggiornamenti Andressa

La Roma però l’ha già sostituita con l’innesto della giapponese Kumagai, che sì negli ultimi anni soprattutto ha giocato dietro e che all’occorrenza potrebbe essere pure schierata in difesa, ma il suo ruolo naturale è quello di centrocampista, quindi il buco è già stato coperto.

Questo però non chiude ovviamente le possibilità ad altri innesti: Bavagnoli, sta lavorando su più fronti sempre in attesa di capire cosa farà Andressa, alla quale è stata fatta un’ulteriore offerta di rinnovo nelle scorse ore avvicinando sensibilmente le richieste della calciatrice brasiliana.