Calciomercato Roma, asta Inter-Juventus: Pinto ha le idee chiare

Calciomercato Roma, il calciatore finisce nel mirino di Inter e Juventus: possibile asta per tra i due club con Pinto che resta a guardare

È stata una delle stagioni più entusiasmanti degli ultimi anni per i tifosi giallorossi, che sperano di poter guardare con positività al prossimo anno, nonostante la sconfitta rimediata durante la finale di Uefa Europa League lo scorso 31 maggio in favore del Siviglia del grande ex Monchi.

Il primo nodo da sciogliere sarà la presenza o meno di José Mourinho su quella panchina anche durante la prossima stagione. Lo Special One in teoria ha un altro anno di contratto con la Roma, ma potrebbe decidere di abbandonare anzitempo nel caso in cui le sue richieste non vengano accolte.

Dopo Budapest l’allenatore ha mandato chiari messaggi ai tifosi. Il portoghese vorrebbe restare, ma non dipende solo da lui. In parte non può che dipendere dal mercato, e da come la proprietà americana deciderà di intervenire per migliorare la rosa.

Sono tanti i nomi seguiti da Tiago Pinto, uno in particolare però è finito nel mirino di Inter e Juventus, che sembrano essere pronte a scatenare addirittura un’asta pur di strapparlo alla concorrenza.

Calciomercato Roma, il pupillo di Pinto conteso tra Juventus e Inter

Sono ore impegnative per il gm giallorosso Tiago Pinto. La sessione estiva di calciomercato sarà più complicata del previsto, e non solo per la mancata qualificazione in Champions League. L’infortunio di Abraham potrebbe aver rovinato i piani della società, che contava su quei possibili 40 milioni derivanti dalla sua cessione per organizzare la campagna acquisti, e adesso sarà necessario trovare nuove soluzioni.

Il centrocampo è stato uno dei ruoli che più ha sofferto durante l’anno, proprio per questo Pinto ha già bloccato il centrocampista classe 1998 Hossem Aouar, svincolatosi dal Lione. Nel frattempo però uno dei grandi obbiettivi della Roma è finito nel mirino di Juventus e Inter, che sembrerebbero intenzionate ad arrivare addirittura ad un’asta pur di assicurarsi il suo cartellino.

Stiamo parlando di Davide Frattesi, l’ex giallorosso che in estate era vicino al ritorno a casa adesso sembra invece più lontano che mai. Le elevate richieste del Sassuolo fecero frenare bruscamente l’affare, ma nonostante questo i giallorossi possono comunque sorridere.

Nel contratto del giocatore figura infatti una clausola a favore della Roma del 30% sulla futura vendita, ciò significa che se Juve o Inter dovessero accontentare le iniziali richieste dei neroverdi (quasi 40 milioni di euro) ne ricaverebbe una cifra non indifferente che potrebbe essere utilizzata per il mercato in entrata.