Calciomercato Roma, contatti avviati e tris a costo zero: Pinto in attesa

Calciomercato Roma, ore caldissime in casa giallorossa per Tiago Pinto e colleghi. Contatti avviati per l’ennesimo rinforzo a costo zero.

Abbiamo assistito in questi mesi e anni all’approdo di numerosi elementi a condizioni più che convenienti, acuendo lo spessore tecnico di una squadra che, a causa delle reiterate mancate qualificazioni alla Champions e dei paletti del Fair Play Finanziario, si trova costretta da non poco tempo ad operare in modo attento e ben rispettoso di bilanci e plusvalenze.

Ne sa qualcosa lo stesso Tiago Pinto, atteso in questi giorni dal non semplice incarico di concretizzare circa 30 milioni di euro di plusvalenze, al fine del rispetto delle condizioni del settlement agreement. La priorità attuale dei giallorossi resta proprio questa e, in tale direzione, andranno con ogni probabilità le decisioni e le mosse di mercato di una società che sta comunque palesando non poca attenzione anche a tanti altri aspetti.

L’obiettivo è quello di accontentare Mourinho, mettendo il tecnico portoghese ancor di più nelle condizioni di fare bene con una squadra della quale si sente ancora leader totale. Quel “Resto qui” emulato ai tifosi dopo il toccante discorso ai suoi giocatori a Budapest sembra essere sempre più veritiero, previo il rispetto di quelle condizioni non poche volte denunciate e richieste alla società, anche dopo il beffardo scacco contro il Siviglia.

Calciomercato Roma, contatti avviati con Tielemans: Pinto in attesa

Senza dimenticare dell’importanza su citata delle operazioni in uscita, ai piani alti di Trigoria si sta dedicando non poca attenzione e importanza alle questioni in entrata. I nomi di Aouar e N’Ndicka aiutano certamente a corroborare tale consapevolezza, alla luce dei concreti affondi avvenuti per l’ingaggio di quelli che potrebbero rivelarsi nevralgici rinforzi a condizioni più che vantaggiose.

Oltre che ai quasi ex Lione ed Eintracht, però, la Roma è sulle tracce di ulteriori elementi potenzialmente ingaggiabili con esborsi in piena regola con la linea imposta al club dei Friedkin. In tale direzione, in una serata ricca di aggiornamenti proprio per il difensore e il centrocampista appena nominati, non si dimentichino gli aggiornamenti di Sky Sport su Youri Tielemans.

Il centrocampista belga, in scadenza contrattuale con il retrocesso Leicester, rappresenta da tempo uno stimolante obiettivo per la Roma. I contatti sono stati avviati e ciò permette di capire come i giallorossi siano seriamente interessati all’approdo del numero 8 delle Foxes. Quest’ultimo avrebbe però per ora deciso di prendere tempo, valutando con calma e attenzione tutti gli scenari legati alla permanenza in una Premier League dove ha dimostrato, seppur non ancora del tutto, il proprio valore e potenziale.