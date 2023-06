Calciomercato Roma, epurazione totale e occasione in Premier League. Ormai non rientra nei piani del club che lo ha messo in vendita.

L’epurazione è totale e tocca di striscio anche la Roma. E di striscio per il momento, visto che molti elementi – o almeno uno in particolare – potrebbe anche interessare a Pinto, che guarda con interesse a quello che, secondo quanto raccontato dal Mirror, potrebbe succedere dentro il Manchester United.

Ten Hag, tecnico degli inglesi, ha deciso di tagliare diversi elementi. Alcuni erano già stati mandati in prestito e torneranno per poco. Altri che sono ancora dentro la rosa dei Red Devils farebbero meglio a trovarsi un’altra sistemazione. Uno di questi la Roma lo ha incrociato poco tempo fa nella finale di Europa League: Alex Telles, esterno mancino del Manchester United, anche nelle scorse sessioni di mercato è stato accostato alla società giallorossa, pure con una certa insistenza a dire il vero. E visto il suo stato di esubero, potrebbe essere un’occasione per Pinto.

Calciomercato Roma, la Telles possibile obiettivo

Il brasiliano – che conosce il campionato italiano visto il suo passato all’Inter – ha ancora un anno di contratto con lo United che quindi non è che possa richiedere delle cifre così importanti. Forse con una decina di milioni di euro (e forse anche con qualcosa in meno), il giocatore potrebbe essere ceduto, e Pinto potrebbe tornare a farci un pensiero. Anche di quelli importanti.

A sinistra la Roma qualche innesto lo piazzerà. Telles può fare sia l’esterno difensivo in un difesa a quattro, sia il quinto in una ipotetica difesa a tre, quella che nelle ultime due stagioni ha caratterizzato il cammino della squadra di Mourinho. Insomma, potrebbe essere un buon colpo a buon prezzo.