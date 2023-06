Calciomercato Roma, nuovo assalto in Serie A: il Milan si è tirato fuori dalla corsa e ci potrebbe essere il via libera per Tiago Pinto. La situazione.

Un nuovo assalto in Serie A sarebbe pronto. Già accostato alla Roma nello scorso mese di gennaio, potrebbe essere un colpo importante visto che c’è anche il via libera di Mourinho. Insomma, un ritorno di fiamma per Mimmo Berardi, attaccante del Sassuolo che due giorni fa ha lasciato il ritiro della Nazionale per qualche problema fisico di troppo, che secondo il Corriere dello Sport è tornato nel mirino dei giallorossi.

L’ultima volta la Roma ci ha provato a gennaio, quando aveva messo nel mirino il calabrese per andare a sostituire Zaniolo passato al Galatasaray: poi non se ne fece nulla ma forse questa volta potrebbe essere quella buona. Anche perché il Milan, altro club al quale l’attaccante del Sassuolo è stato accostato, sembrerebbe si sia tirato fuori dalla corsa. Via libera quindi per Pinto.

Calciomercato Roma, l’operazione Berardi

Ma come arrivare a Berardi? il costo del cartellino spiega il quotidiano potrebbe anche essere alleggerito dalla questione Frattesi: la Roma sappiamo benissimo ha il 30% sulla rivendita del calciatore che il Sassuolo vuole cedere a 30 milioni di euro. E quindi i 9 milioni che dovrebbero andare dentro le casse giallorosse potrebbero anche restare fermi lì, in Emilia.

A questi si potrebbero pure aggiungere delle contrapartite tecniche, visto che a Carnevali piacciono i profili di Bove (che la Roma comunque vorrebbe tenere) ma anche quelli di Tahirovic e Volpato, tutti elementi lanciati da Mourinho nel corso di queste due stagioni dentro Trigoria. Non sembra quindi un affare impossibile quello che potrebbe portare un elemento in grado di raggiungere facilmente la doppia cifra sotto il profilo delle realizzazioni e che potrebbe anche regalare delle giocate importanti, oltre i gol ovviamente, che sono l’essenza del calcio e che in alcune occasioni quest’anno, ai giallorossi, sono mancati soprattutto dagli attaccanti.