Calciomercato Roma, Pinto nei guai: sfuma l’affare

Calciomercato Roma, dopo una lunga ed estenuante trattativa l’affare ormai sfuma definitivamente: Pinto adesso è veramente nei guai

La situazione economica in cui riversa la Roma non è delle più semplici. La mancata qualificazione alla prossima edizione della Uefa Champions League ha minato gli incassi della società, che adesso sarà costretta a rivedere i propri piani in vista della prossima finestra di calciomercato.

Come se non bastasse il tremendo infortunio di Abraham, che sarà assente dal terreno di gioco per almeno 6 mesi, blocca una possibile cessione che avrebbe portato una somma vicino ai 40 milioni di euro, che sarebbero potuti essere reinvestiti.

Nonostante questo, almeno per ora, il mercato in entrata è tutt’altro che fermo. Le notizie che circolano nelle ultime ore parlano di una possibile conclusione dell’affare Ndicka, centrale francese classe 1999 ormai ex Francoforte, e dell’imminente arrivo di Hossem Aouar, francese ex Lione.

Per Pinto però resta comunque l’amaro in bocca, l’affare ormai sembra infatti sfumato ed il portoghese sarà costretto a trovare altri soluzioni.

Calciomercato Roma, affare sfumato e Pinto nei guai

Con le limitate risorse economiche della Roma Tiago Pinto sarà costretto a fare gli straordinari per cercare di migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Le cessioni saranno dunque fondamentali per sperare in un grande colpo, che potrebbe arrivare anche senza sacrifici eccellenti.

La Roma, come ormai ogni sessione di calciomercato, dovrebbe piazzare diversi esuberi, come ad esempio Gonzalo Villar, rientrato dal prestito al Getafe, o Justin Kluivert, sul quale non è ancora chiara l’intenzione del Valencia, che sembrerebbe almeno per il momento orientata sul lasciar tornare a Roma il calciatore.

Il #Bournemouth ha deciso di non riscattare Matias #Viña, comunicando alla #ASRoma la volontà di non voler spendere i 15 milioni previsti dall’accordo. Negli scorsi giorni c’era già pessimismo sul riscatto: gli agenti hanno provato fino all’ultimo a convincere il club inglese — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) June 7, 2023

Un altro dei nomi sul taccuino delle cessioni di Pinto è Matias Vina. L’Uruguaiano era in prestito al Bornemouth, che poteva esercitare un diritto di riscatto da 15 milioni di euro ma, come riportato da Filippo Biafora, questo riscatto la squadra inglese non è disposta a pagarlo

Il calciatore dunque si appresta a tornare a Roma, nonostante gli agenti abbiano spinto molto per cercare di convincere le Cherries. Una notizia che non piacerà affatto a Pinto, che contava sulla sua cessione per organizzare il mercato in entrata.