Dybala porta il bomber a Mourinho: ‘regalo’ e tradimento Juve

Calciomercato Roma, regalo e consegna immediata all’attaccante: il nuovo bomber di Mourinho può arrivare grazie a Dybala.

Le storie e gli intrecci di mercato sono certamente destinati a proseguire e generare grandi attenzioni nel corso dei prossimi mesi, alla luce dei necessari cambiamenti che, anche in casa Roma, risultano prevedibili e auspicabili per ben apparecchiare la squadra della prossima stagione. In questi giorni abbiamo visto come ai piani alti di Trigoria si sica già cercato di operare in modo concreto quanto tempestivo, coniugando le esigenze degli acquisti con quelle delle cessioni.

Lo ha ammesso odiernamente lo stesso Tiago Pinto, che con una battuta a fondo veritiero volta con ogni probabilità a dribblare le domande su Frattesi ha evidenziato come il suo obiettivo principale risulti in queste settimane quello di vendere. Il Fair Play Finanziario, come ormai noto, impone alla società di concretizzare plusvalenze di 30 milioni di euro entro il prossimo 30 giugno ma non ha comunque distolto l’attenzione degli addetti ai lavori sulle non poche succulente occasioni che potrebbero essere generate dalla prossima campagna acquisti.

Roma, regalo Dybala alla famiglia Morata: segnale di mercato o semplice amicizia?

I ruoli necessitanti di interventi e limature restano numerosi e, fin qui, abbiamo registrato un certo dinamismo soprattutto tra centrocampo e difesa, con la concretezza degli affondi per Aouar e Ndicka, oltre che ai contatti con un Tielemans destinato a finire al centro di una vera e propria contesa europea, non unicamente riguardante la Premier League.

Da non sottovalutare, poi, le diverse questioni relative ai rinforzi in attacco, alla luce di una sterilità offensiva in parte lenita solamente dalla qualità di Dybala nel corso della da poco conclusasi stagione. L’infortunio di Abraham, come noto, potrebbe aver cambiato strategie e decisioni di mercato ma gli interessi per la prolificità di Nzola e la qualità di Berardi confermano l’anelito giallorosso a rimpolpare il terminale offensivo.

Su tale fronte, non sfugga la vicenda social che ha stimolato importanti attenzioni in casa Roma e non solo. Ci riferiamo alle fotografie pubblicate da Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, sul proprio account Instagram. In queste, figurano le foto dei suoi quattro figli con la maglia della Roma, con alle spalle il nome di ogni singolo bambino unitamente al numero 21. Un chiaro regalo di Paulo Dybala, legato da grande amicizia all’attaccante spagnolo e alla sua famiglia, come evidenziato anche dall’amorevole commento lasciato dall’argentino sotto il post.

Al di là dei tanti commenti dei tifosi della Roma che chiedono a Paulo di portare Morata a Roma ed al contempo esortanti la stessa Alice nella Capitale, hanno colpito altri due aspetti. Da un lato, la ‘gelosia’ di diversi juventini che hanno palesato una certa nostalgia verso i due ex attaccanti della Vecchia Signora; dall’altro, ha colpito la storia pubblicata dalla stessa Alice Campello con una canzone a dir poco inattesa: un coro da stadio dei tifosi giallorossi, recitante “Forza Roma”.