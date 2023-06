La Roma esce allo scoperto: ecco la prima offerta per il bomber

Dall’Argentina sono sicuri: ecco la prima offerta dei giallorossi per mettere le mani su Mauro Icardi. La Roma fa sul serio: i dettagli.

L’infortunio di Tammy Abraham ha ribaltato inevitabilmente le strategie di mercato della Roma per il mercato offensivo. Con il rinnovo automatico scattato per Andrea Belotti, Tiago Pinto sta lavorando sotto traccia con l’intento di regalare a José Mourinho un nuovo bomber.

Non sono pochi i profili direttamente o indirettamente accostati ai giallorossi, che stanno monitorando il da farsi per capire eventuali margini di manovra. Nei giorni scorsi era rimbalzata con insistenza l’ipotesi di un’irruzione convinta per N’Zola, già da tempo nei radar della Roma. Nelle ultime ore, però, è tornata ad essere alimentata con una certa continuità anche la suggestione Mauro Icardi, reduce da una stagione molto importante con la maglia del Galatasaray che lo ha letteralmente rivitalizzato. L’argentino, accostato alla Roma anche nelle scorse sessioni di calciomercato, è legato al Psg da un contratto in scadenza nel 2024. Proprio con i parigini, però, i giallorossi hanno instaurato un canale preferenziale che potrebbe in teoria agevolare il tutto.

Calciomercato Roma, prima offerta per Icardi

Dall’Argentina si spingono oltre. Secondo quanto evidenziato da TyC Sports, infatti, la Roma non si sarebbe limitata ad effettuare meri sondaggi esplorativi. Come riferito, infatti, i capitolini avrebbero già fatto recapitare al Psg una prima offerta per Icardi dal valore di 8 milioni di euro.

Una proposta esplorativa per capire eventuali margini di manovra ma che sarebbe bastata per proiettare i capitolini in pole position nella corsa all’ex capitan0 dell’Inter. La sensazione, però, è che il tutto sia da relegare a meri spifferi. Difficile credere che la Roma abbia già sciolto le riserve all’inizio della sessione estiva di calciomercato. Più verosimile, dunque, che Pinto possa prendersi del tempo per avere una visione globale e affondare il colpo per quell’occasione che reputerà funzionale allo scacchiere tattico di Mou. Situazione comunque in evoluzione: staremo a vedere quello che succederà.