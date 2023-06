Maxi scambio con la Juve, la Roma reagisce subito: blitz immediato

Calciomercato Roma, doppio incontro a pranzo per portarlo alla Juventus. C’è anche Marotta, ecco cosa è successo.

A poco più di un giorno dalla chiusura ufficiale del campionato (in attesa dello spareggio tra Spezia ed Hellas Verona), il calciomercato sembra essere già entrato nel vivo. Se la stagione non può ancora dirsi del tutto conclusa per Fiorentina e Inter, attese dalle rimanenti due finali europee dopo la beffa vissuta dalla Roma a Budapest sette giorni fa, è altrettanto giusto evidenziare come le tante vicende legate alla prossima campagna acquisti stiano già iniziando ad entrare in una fase molto vivida.

Certo, siamo ancora a giugno e, come insegnatoci dai tanti esempi del passato, sorprese e novità possono essere dietro l’angolo e regalare non pochi cambiamenti nel giro di una manciata di ore o giorni. In casa Roma, però, la strada sembra in parte essere felicemente indirizzata, con dirigenza e società dettesi intenzionate a continuare con Mourinho e, consecutivamente, ad assecondarne visione e pretese per poter garantire al tecnico una compagine che ben ne assecondi gli orizzonti, garantendo lui la possibilità di inseguire i propri obiettivi con una veemenza che non ha potuto contraddistinguere il cammino da poco conclusosi.

Calciomercato Roma, Frattesi nel mirino di Inter e Juve: doppio incontro

Per farlo, servirà sicuramente operare in modo intelligente e attento, mettendo nelle mani dello Special One il giusto materiale tecnico, a patto che quest’ultimo rispetti le esigenze finanziarie imposte dai Friedkin e che, fin qui, ha visto Tiago Pinto e colleghi operare in modo tale da garantire approdi intelligenti e funzionali, anche da un punto di vista economico.

L’altra faccia della medaglia di tali paletti ed esigenze è stata la procrastinazione di tempi per l’affondo di trattative, diverse delle quali mai concretizzatesi nel corso del calciomercato invernale e della passata estate. Tra queste, si segnala certamente quella legata all’ingaggio di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo finito nel mirino dell’élite del nostro campionato ma per l’approdo del quale Pinto non è riuscito negli scorsi mesi a trovare la giusta intesa con Carnevali.

Il figlio di Roma continua a stimolare gli interessi giallorossi ma in questi minuti sono arrivati importanti aggiornamenti da parte di Sky Sport. Come annunciato da Gianluca Di Marzio, infatti, si è tenuto nella giornata odierna un doppio incontro con Carnevali per discutere del futuro di Frattesi. Dopo quello con Marotta, il ds neroverde è stato avvistato con Giovanni Manna e il CFO Francesco Calvo, affrontando lo stesso tema trattato con il dirigente dell’Inter.

Per ora si è parlato anche di contropartite, con gli emiliani scarsamente interessati all’eventuale inserimento del giovane bianconero Ranocchia e ben più intrigati dal nome del difensore De Winter, reduce da una bella annata all’Empoli.

In attesa di capire eventuali risposte all’inserimento di Mulattieri da parte dell’Inter, si evidenzi la questione più importante: nella giornata di domani, infatti, sarebbe previsto un incontro tra Carnevali e la stessa Roma, ancora sulle tracce del giocatore plasmato in giovane età e ben consapevole della lunga fila di pretendenti per il suo ingaggio.