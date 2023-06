Nuova offerta faraonica per Mourinho: ha già deciso

Addio Mourinho, offerta nelle ultime ore dall’Arabia Saudita per lo Special One. Che però una decisione l’avrebbe già presa. Ecco qual è.

L’Arabia Saudita scuote il mercato europeo. E dopo aver portato Benzema, e prima Ronaldo, non si limita ai calciatori, ma vorrebbe strappare all’Europa anche i migliori tecnici. Uno di questi senza dubbio è quello che al momento – e anche per la prossima stagione arrivati a questo punto – è seduto sulla panchina della Roma: José Mourinho.

Se nei mesi scorsi il futuro dello Special One sembraa lontano dalla Capitale, adesso le nubi che si erano addensate sono sparite praticamente. Nubi spazzate via dalla volontà del tecnico portoghese di continuare quel percorso dentro Trigoria che ha portato la Roma a giocarsi due finale europee in due anni. Ma dall’Arabia a quanto pare non si sono dati per vinti e hanno rilanciato, almeno secondo quelle che sono le informazioni che sono state riportate dal giornalista Schira.

Addio Mourinho, la risposta dello Special One

“José Mourinho ha ricevuto nelle ultime ore un’offerta molto molto ricca da un club dell’Arabia Saudita, ma i suoi piani non sono cambiati: lo Special One vuole restare alla Roma, che già lavora per ingaggiare nuovi giocatori”. Questo il Tweet di Schira che svela quindi anche quella che è la decisione di Mourinho, che non pensa di cambiare aria, ma ha deciso di rimanere in giallorosso.

Queste voci probabilmente continueranno fin quando non ci sarà un annuncio ufficiale. Anche se forse non serve, a dire il vero, visto che il tecnico portoghese ha ancora un contratto di un anno con la Roma e che potrebbe però rinnovare. Ormai la sensazione è questa: si potrebbe anche trovare un accordo con i Friedkin che mandare ancora più lontano la scadenza dell’accordo. Vedremo quello che succederà sotto questo aspetto nelle prossime settimane. Ma Mou ha deciso, ormai di dubbi non ce ne sono davvero più.