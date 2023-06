Nuova stagione, altro handicap: sanzione UFFICIALE della Figc

Nuova stagione e un altro handicap: arriva la sanzione ufficiale della Figc che stravolte anche il risultato del campo. Ecco quello che è successo

Sconfitta a tavolino e penalizzazione anche per il prossimo anno. Ufficiale. Sì, il playout di Serie B, quello che ha permesso al Cosenza di salvarsi e ha spedito il Brescia in Serie C, ha lasciato degli strascichi, anche perché il match si è concluso praticamente dopo che la formazione ospite ha trovato il pari e i tifosi lombardi hanno fatto un’invasione di campo.

Se il campo aveva dato già una sentenza, adesso è arrivata anche quella del giudice sportivo, ufficiale, che non solo ha confermato quello che è successo, ma ha dato il 3-0 a tavolino a favore della squadra cosentina. Ma non è tutto perché il prossimo anno, in terza serie, la squadra lombarda ripartirà con quella che è una penalizzazione.

Nuova stagione che parte con l’handicap per il Brescia

Due gare a porte chiuse quindi per il Brescia, oltre alla squalifica per 3 giornate per Fran Karacic e Michele Rigione, mentre andranno in squalifica per un turno Jakub Labojko e Idriz Voca. Insomma, il quadro completo è questo, con una mano pesantissima utilizzata dal giudice sportivo in questo caso dopo i fatti che hanno chiuso nel peggiore dei modi una stagione che era iniziata alla grande per il Brescia, con importanti vittorie e con il primo posto in classifica per diverse giornate, e che si è chiusa con una retrocessione che vista la qualità della rosa si potrebbe definire clamorosa.

L’appendice quindi è bruttissima e come sappiamo però il campionato cadetto non ha ancora dato tutti i risultati definitivi. Infatti c’è ancora da capire chi andrà in Serie A dopo Frosinone e Genoa, con Cagliari e Bari che si giocheranno il tutto nella finale playoff.