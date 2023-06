Partita truccata e intervento UEFA: esclusione immediata dalla Conference

Esclusione immediata e sentenza UEFA: arriva la decisione che può ribaltare le carte in tavola all’interno delle competizioni europee.

I ricordi continentali in casa Roma risultano in questi giorni essere rappresentati da un ibrido di emozioni. Se da un lato c’è ancora la fresca e profonda ferita legata alla singolare con il Siviglia, persa solamente ai calci di rigore e al termine di una battaglia agonistica influenzata da scelte arbitrali non sempre comprensibili, è altrettanto giusto evidenziare come i giallorossi abbiano vissuto anche belle esperienza nel recente passato all’interno delle competizioni Uefa.

Quanto accaduto a Tirana rimarrà per sempre nel bagagliaio delle memorie dei tifosi della Roma, vistisi restituire un trofeo dalla propria squadra del cuore al primo anno della gestione Mourinho, dodici mesi dopo vicinissimo all’emulare un’impresa che certamente avrebbe meritato di vedersi concretizzata.

Al di là delle recenti vicende giallorosse, è giusto evidenziare come, però, il nome dell’Uefa sia stato oggetto di discussione ed elemento coinvolto in plurimi scenari. Tra questi, certamente, si ricordano le indagini sulle accuse di Mourinho all’arbitro Taylor, unitamente alle analisi del modus operandi del fischietto inglese a Budapest esattamente sette giorni fa.

Esclusione immediata dalla Conference: l’Uefa interviene nel processo dell’Osasuna

Più in generale, le vicende legate all’organo federale europeo sono state non poche e rischiano nelle prossime ore di distinguersi per nuove e importanti evoluzioni. Nella giornata di ieri si è assistito alla decisione legata alla vicenda Juventus-Superlega, inseritasi in un discorso ormai nato tempo fa e che nelle ultime settimane aveva abbracciato anche la possibilità di vedere i bianconeri esclusi dalle competizioni continentali, per le inchieste di cui ormai noto.

I grandi aggiornamenti, però, stanno in queste ore interessando la Liga, già alle prese in questa stessa parentesi sulle possibili ripercussioni di un progetto Superlega che ha coinvolto, tra le varie, anche Barcellona e Real Madrid. Ad essere coinvolto, però, è questa volta un club meno altisonante, quale l’Osasuna, qualificatosi alla prossima edizione della Conference League.

Stando a quanto appreso da La Vanguardia, la Superema Corte potrebbe decidere di escludere dalla manifestazione continentale il club, in seguito ad un’inchiesta in corso da diversi anni e che ha interessato gli spiacevoli eventi del 2012-2013 e della stagione successiva. Sotto osservazione, infatti, i presunti pagamenti di 400mila euro e 200mila corrisposto per battere il Real Valladolid ed essere poi sconfitti in casa.

Il tecnico dell’epoca, Luis Vizcay, ha ammesso la ricezione di altri pagamenti durante la stagione precedente al Deportivo e al Getafe. L’intervento della Uefa potrebbe portare alla decisione di cui detto sopra, favorendo dunque l’accesso alla Conference all’Athletic Bilbao, arrivato in ottava posizione.