Calciomercato Roma, accordo e visite mediche programmate. C’è la data per la firma a zero che lo allontana definitivamente dalla Serie A.

Le occasioni offerte dall’imminente campagna acquisti sembrano destinate a rappresentare un filo rosso del modus operandi anche di Tiago Pinto, in questa fase molto attento ad evoluzioni e cambiamenti delle numerose piste seguite e che stanno attualmente costringendo il gm a mantenere aperti plurimi discorsi su numerosi fronti. Da un lato, come noto e ormai chiaro, il portoghese dovrà cercare di rinforzare la compagine di Mourinho in modo intelligente e funzionale.

Parallelamente, però, c’è l’ormai la ‘famosa’ consapevolezza legata alla necessità di rispettare i paletti imposti da un Fair Play Finanziario che attualmente costringe la Roma a chiosare il mese di giugno per un totale di 30 milioni di plusvalenze, rappresentanti l’oggetto di maggiore interesse in una Trigoria destinata ad accogliere prossimamente nuovi giocatori ma non meno prossima al dire addio ad elementi di vario calibro e importanza.

Calciomercato Roma, Guerreiro al Bayern Monaco: visite mediche già fissate

Le ultime ore, in particolar modo, ci hanno permesso di registrare novità di non poco conto sul fronte dei nuovi acquisti, destinati ad essere rappresentati da un Aouar e Ndicka ormai sempre più vicini alla Roma. Gli ex Lione ed Eintracht Francoforte rappreseneranno, appena confermati ufficialmente, approdi funzionali quanto convenienti, destinati a tracciare un filo rosso che Tiago Pinto e colleghi cercheranno di seguire anche per gli altri reparti.

Le regioni di campo restano, infatti, numerose e le recenti occasioni di mercato avevano permesso di monitorare con una certa attenzione anche il nome di Raphael Guerreiro. Questo alla luce delle diverse valutazioni che andranno condotte in casa giallorossa circa una fascia sinistra che potrebbe adoperare modifiche ed accorgimenti su quella coppia Spinazzola-Zalewski non del tutto convincente.

Il laterale, che ha ufficializzato a fine campionato lo svincolamento dal Borussia Dortmund, è finito prontamente nel mirino del Bayern Monaco, figurante da tempo come il club più vicino al suo ingaggio. Dopo i recenti aggiornamenti di queste ore, Fabrizio Romano ha lasciato intendere come la trattativa tra il giocatore e i bavaresi sia ormai chiusa. Arriva, infatti, l’intesa e il sì per un triennale fino al 2026, destinato ad essere sottoscritto da Guerreiro nel corso della prossima settimana, quando si sottoporrà alle già fissate visite mediche.