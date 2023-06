Roma, operazione per Abraham: i tempi di recupero

L’attaccante inglese si è sottoposto a intervento chirurgico per ridurre l’infortunio al legamento collaterale anteriore subito con lo Spezia

La stagione della Roma è finita con una vittoria insperata contro lo Spezia, che ha cercato di tenere stretto il pareggio fino alla fine dell’ultima giornata. I liguri, però, si sono arresi sotto i colpi di Paulo Dybala, che ha segnato la rete della vittoria dal dischetto, siglando il 2-1 che è valso i tre punti. Grazie al successo, i giallorossi sono arrivati in Europa League mantenendo il distacco dalla Juventus, che si era resa pericolosa con la vittoria a Udine.

Il finale di stagione per i giallorossi è stato agrodolce perché all’80’ Tammy Abraham ha dovuto lasciare il terreno di gioco a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. L’attaccante inglese, infatti, in un contrasto con Ampadu per recuperare un pallone è caduto male caricando il ginocchio con tutto il peso. Questo è andato in iperestensione e ha portato alla rottura del legamento crociato anteriore. Come comunica la Roma, l’ex Chelsea è stato sottoposto a un intervento per cercare di ridurre l’infortunio e questo è stato eseguito con successo. Ad aver operato il calciatore è stato il dottor Andy Williams presso il Cromwell Hospital di Londra. Tammy rimarrà in città per la riabilitazione, per cui sono previsti circa 8 o 9 mesi.