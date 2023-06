Sostituto di Spinazzola gratis: accordo e chiamata anti-Inter

Calciomercato Roma, contatti e aggiornamenti continui per il rinforzo super a costo zero. C’è anche l’Inter, ecco gli ultimi aggiornamenti.

La conclusione del campionato ha permesso in casa Roma di iniziare le prime valutazioni successive ai bilanci di un’annata che avrebbe potuto regalare gioie ben più importanti ad una piazza immensa come quella giallorossa, vistasi privata di quel sogno europeo a causa di una serie di singolari e sfortunose circostanze in quel di Budapest esattamente sette giorni fa. A lenire il grande dispiacere ci ha pensato in parte Paulo Dybala, con la rete in extremis contro lo Spezia che ha permesso quantomeno di confermare il piazzamento continentale della passata stagione.

Al di là del lustro e della gioia della piazza, vincere contro il Siviglia avrebbe sicuramente avuto conseguenze evidenti anche su piano economico, garantendo introiti ben più importanti ad un Tiago Pinto che da qui fino a fine mese dovrà cercare di ben conciliare le necessità di rinforzo della squadra a quelle di una vendita che permetta di osservare fedelmente i paletti imposti dal FFP.

La battuta odierna, volta anche ad evitare domande su quel tormentone Frattesi incendiatosi nuovamente in queste ore, ha lasciato intendere come l’anelito principale sia quello di riuscire a vendere e concretizzare tempestivamente i 30 milioni di plusvalenze necessariamente previsti.

Calciomercato Roma, contatti e chiamata con Tuchel: le ultime su Guerreiro

Ciò non cancella, ad ogni modo, la grande attenzione rivolta dai piani alti di Trigoria a quell’intricata e suggestiva rete di incastri e intrecci che sta contraddistinguendo giù queste primissime battute di mercato. Le questioni da risolvere, non solo in casa Roma, restano certamente numerose e agli addetti ai lavori andrà l’incarico di riuscire a gestire nel migliore dei modi le numerose pratiche che, ora come ora, saturano anche la scrivania di Pinto e colleghi.

In questi giorni, questi ultimi si sono distinti per importanti passi in avanti su plurimi fronti, permettendo di registrare concrete novità circa quei rinforzi a zero che garantirebbero non poca linfa e novità alla compagine di Mourinho, regalando allo Special One giocatori funzionali ed economicamente in linea con il target Friedkin.

Su tale fronte, però, gli aggiornamenti legati ad un profilo diverse volte accostato agli stessi giallorossi lasciano intendere come uno dei tanti nomi rischi di essere prossimamente depennato in modo ufficiale. Ci riferiamo a Rapahel Guerreiro, reduce dal sentito addio al Borussia Dortmund a costo zero e attualmente rappresentante un validissimo rinforzo, in grado di ingolosire tanti club europei.

In una fase in cui il futuro di Spinazzola non è stato ancora disambiguato, Guerreiro verrebbe ad essere un ingaggio certamente importante. Secondo Sky Sport DE, però, l’approdo al Bayern Monaco sarebbe sempre più vicino, alla luce delle recenti negoziazioni e di quella chiamata con Tuchel che ha ribadito la totale volontà del terzino di approdare in Baviera. Sullo sfondo, osservano con interesse ma da posizione defilata Atletico Madrid e Inter.