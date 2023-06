Calciomercato Roma, appuntamento Europeo per la firma

Calciomercato Roma, spunta la data del rinnovo di Bove: il centrocampista adesso impegnato in Nazionale dovrebbe presto mettere nero su bianco.

Della sua situazione contrattuale si è parlato molto nelle ultime settimane. Soprattutto dopo il suo finale di stagione, in alcuni sensi esaltante, che ha fatto capire a Mourinho che di lui ci si può fidare tranquillamente. Avrete capito che parliamo di Bove, centrocampista della Roma, con un contratto in scadenza nel 2025, che i giallorossi vogliono allungare.

E secondo quanto riportato da Sky Sport c’è anche la data di questo possibile rinnovo. Sì, con molta probabilità se ne riparlerà alla fine dell’Europeo Under 21 dove il giallorosso sarà impegnato nelle prossime settimane. Insomma, la Roma vuole blindare il gioiellino che nella parte finale di stagione è stato un assoluto protagonista, anche adeguandogli il contratto che per il momento lo lega alla società giallorossa.

Calciomercato Roma, ecco quando rinnova Bove

Sì, ci sarà anche da fare un ritocco economico, giustamente, visto che per il momento lo stipendio di Bove si aggira intorno ai 300mila euro annui. Troppo pochi, oggettivamente, per uno che ormai è diventato titolare in pianta stabile nella Roma di Mourinho. Quindi, subito dopo il torneo continentale e prima di quelle che per lui saranno le meritate vacanze, ci si potrebbe sedere a tavolino per cercare di chiudere l’accordo.

Un accordo che la Roma vuole da un poco di tempo, così come riportato nelle scorse settimane da calciomercato.it, un accordo che anche il giocatore vuole, perché Roma è casa sua e con la Roma ha decisamente voglia di vincere. Quindi, visto che tutti sono dalla stessa parte, una stretta di mano sembra solamente la formalità e siamo certi che non ci saranno problemi di sorta. Il matrimonio tra il club giallorosso e Bove è destinato a durare ancora a lungo. Su questo ormai non sembrano proprio esserci dubbi.