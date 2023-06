Calciomercato Roma, centravanti cercasi: casting e doppio rilancio Pinto

Calciomercato Roma, doppio rilancio per il dopo Abraham. Sfida al Milan e non solo per l’attacco, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Questi primi giorni post-campionato ci stanno restituendo consapevolezza circa la necessità e l’esigenza del club di operare in modo intelligente e tempestivo, attenzionando da un lato la gravosa questione legata alle uscite e dall’altro la non meno importante necessità di consegnare pedine funzionali e importanti a mister Mourinho.

Se fino a qualche settimana fa il nome di José era quello in grado di rappresentare il punto di domanda maggiore, giusto evidenziare come la posizione dello Special One sembri aver trovato maggiore equilibrio, come emerso anche dalle notizie riportatevi legate ad un possibile rinnovo di contratto nelle prossime settimane.

Al di là del segnale e della tranquillità che una scelta del genere verrebbe a ricoprire, giusto evidenziare come la conferma del portoghese verrebbe a sottolineare anche l’avvenuta ricezione delle garanzie che il mister chiede da tempo e che aveva presentato come condizioni fondamentali per una permanenza che non ha mai snobbato. Quel famoso “di più” chiesto dopo Budapest per sé stesso e i giocatori potrebbe essere ricevuto prossimamente, come restituitoci anche dall’incessante attenzione di Tiago Pinto alle numerose questioni di mercato.

Calciomercato Roma, centravanti cercasi: doppio rilancio Pinto

Subito dopo Roma-Spezia, infatti, si è assistito ad un incessante lavoro da parte del gm giallorosso, atteso insieme ai suoi colleghi da un periodo non poco intenso, finalizzato al migliorare la posizione della società e della squadra. Troppo importante concretizzare le plusvalenze di 30 milioni entro fine giugno ma non meno nobile l’intento di corroborare la compagine con nomi graditi alle casse dei Friedkin e alla visione calcistica di Mourinho.

In tale direzione, profili come Aouar e Ndicka rappresentano emblema palese della coniugazione tra qualità e convenienza, destinata a rappresentare filo rosso anche delle successive operazioni. In tale direzione, si leggano gli ultimi aggiornamenti de Il Messaggero sulla questione centravanti, rispetto alla quale continuano a risultare in auge nomi come quelli di Icardi e Nzola.

La stessa fonte ha però in queste ore rilanciato altri due nomi, quali Wilfred Zaha e Marko Arnautovic del Bologna, da tempo finiti nel mirino della Roma ma ambedue non semplicissimi da ingaggiare. L’eclettico attaccante del Crystal Palace intriga numerosi club europei e sauditi mentre il bomber del Bologna, saggio quanto fisico ed efficiente, continua a piacere anche al Milan.