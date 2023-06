Calciomercato Roma, ha stregato Carnevali: doppio jolly per Frattesi

Calciomercato Roma, nuovo jolly per il tanto atteso sì. L’asso nella manica di Pinto potrebbe risultare decisivo, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Nonostante la stagione sia terminata meno di una settimana fa, questi primi giorni di congedo dalla Serie A sono stati certamente in grado di restituire non poche emozioni, in casa Roma e non solo. Dopo la festa scudetto del Napoli, in casa partenopea c’è ad esempio attesa per le future scelte societarie, destinate con ogni probabilità a intrecciarsi anche con altri scenari alla luce dell’ormai imminente addio di Giuntoli e una scelta allenatore che riguarda plurimi profili, anche del nostro campionato.

Il terremoto Milan, poi, è certamente stato uno degli eventi meno attesi ma, al contempo, in grado di generare discussioni e attese circa le possibili ripercussioni di una decisione endogena che ha portato anche gli stessi calciatori a manifestare più o meno esplicitamente lo stupore per gli addii allo storico numero 3 rossonero e al collega Massara, accostato di recente ai colori giallorossi dopo il passato capitolino durante le battute finali dell’era Pallotta. Tanti, dunque, i possibili snodi di queste intricate situazioni destinate a toccare anche il mondo Roma, laddove non sono certamente mancate o previste evoluzioni.

Calciomercato Roma, Volpato e non solo: nuovo nome per la trattativa Frattesi

Fin qui abbiamo assistito ad un concreto quanto celere modus operandi di Tiago Pinto che già prima del fischio di inizio di Roma-Spezia aveva evidenziato la necessità di affrontare il mese di giugno con l’impellente finalità di concretizzare 30 milioni di plusvalenze, ad oggi rappresentanti l’obiettivo immediato da centrare da parte del club dei Friedkin.

Come visto, però, tale situazione non ha certamente congelato valutazioni legate al mercato della Roma in entrata, fondamentali per fare in modo che a Mourinho vengano garantite quelle condizioni che, ad oggi, parrebbero averlo convinto ad una permanenza certamente meno dubbia rispetto a qualche giorno fa. Tra i vari, poi, giusto segnalare il filo rosso Frattesi, rappresentante un motivo costante di interesse e attenzione in casa Roma, alla luce del rinato interesse e di una sfida che sembrerebbe destinata a coinvolgere anche Inter e Juventus.

Nel meeting di ieri con Carnevali, Tiago Pinto ha cercato di approfondire anche il discorso relativo al possibile ritorno nella Capitale del centrocampista neroverde, sul quale la Roma detiene l’ormai divenuta famosa percentuale di rivendita pari ad un terzo del valore totale di una sua cessione. Pur non avendo portato a snodi importanti fin qui, questo aspetto rappresenta certamente un jolly per gli addetti ai lavori di Trigoria, intenzionati altresì a sfruttare il caldo asse con l’Emilia per andare incontro ad un accordo che preveda anche l’inserimento di contropartite.

Su tale fronte, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti de “La Repubblica”, secondo i quali nell’incontro di ieri Carnevali avrebbe affrontato con Pinto il discorso giovani, evidenziando un certo interesse non solo per Volpato ma anche per Cristian Padula, attaccante classe 2004, il cui agente ha presenziato in una chiacchierata destinata a fungere da apparecchiamento ai tanti contatti che verosimilmente i neroverdi intratterranno col club capitolino.