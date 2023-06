Calciomercato Roma, la Juventus trova l’incastro per Morata

Calciomercato Roma, così come i giallorossi anche la Juventus ha in mente di prendere Morata per il prossimo anno. I bianconeri trovano la soluzione per l’ingaggio

L’infortunio di Tammy Abraham, arrivato a pochi minuti dalla fine del campionato, ha messo nei guai la Roma. Dispiace ovviamente per il centravanti inglese, che non ha reso secondo le aspettative e che era sul mercato. Pinto sperava di cederlo per riuscire a fare cassa, per rimettere a posto i conti, ma ha dovuto cambiare strategie. E soprattutto dovrà trovare un altro attaccante.

In casa Roma in queste ore si è parlato soprattutto di Mauro Icardi, tornato al Psg dopo l’esperienza in Turchia al Galatasaray, che però in Francia non dovrebbe nemmeno cominciare ad allenarsi. Ma nella testa di Pinto non c’è solo l’argentino, ma ci sarebbe anche Alvaro Morata. Lo spagnolo ha nostalgia dell’Italia a quanto pare e ieri sera la moglie, Alice Campello, ha pubblicato su Instagram la foto dei figli con la maglia della Roma, un regalo di Paulo Dybala. Non che da lì siano partite le voci, si sapeva già prima di questo possibile interesse giallorosso soprattutto per l’amicizia che lega Alvaro e Paulo, e che potrebbe in ogni caso fare la differenza. Ma sullo sfondo rimane sempre la Juventus, che sogna a quanto pare il Morata 3.0: e ci sarebbe un modo per farlo.

Calciomercato Roma, le ultime su Morata

Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, giornalista della Gazzetta dello Sport che ha parlato a Juventibus, una soluzione la Juventus per cercare di riportare Morata dentro la Continassa la potrebbe trovare: “Se Morata fosse disposto a spalmarsi l’ingaggio in più anni, il ritorno potrebbe essere un’idea”. Insomma, non una soluzione semplice.

Ci potrebbe quindi essere una falla in questa operazione di mercato, una falla dove si potrebbe inserire Pinto che come detto un centravanti lo deve prendere per forza nelle prossime settimane. E, anche se Morata forse non è quel tipo di giocatore che può sostituire con le sue caratteristiche Abraham, ha delle qualità importanti sia da prima punta sia come punta esterna. Una duttilità che alla Roma potrebbe fare realmente comodo la prossima stagione. Siamo solo all’inizio delle operazioni, ma le cose iniziano a bollire veramente tanto in pentola.