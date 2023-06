Calciomercato Roma, l’Arsenal fa la voce grossa: nuovo ribaltone

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra arrivano importanti aggiornamenti sul suo futuro: l’Arsenal può ritornare a cambiare le carte in tavola.

Tra i tanti obiettivi scandagliati dalla Roma per rinforzare l’organico a disposizione di José Mourinho, occhio ai tanti esterni sul mercato sui quali potrebbe mettere gli occhi Tiago Pinto. Il GM giallorosso, infatti, scandaglierà il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti.

Oltre ai possibili sviluppi per la fascia mancina, dove la situazione legata a Spinazzola andrà monitorata con estrema attenzione, il focus sarà puntato anche a rinforzare la corsia destra con innesti mirati. Nelle ultime settimane è stato accostato con sempre più insistenza ai giallorossi il profilo di Ivan Fresneda, terzino destro spagnolo classe 2004 in forza al Real Valladolid, retrocesso. A differenza di quanto ventilato pochi giorni fa, il club spagnolo potrebbe decidere di accettare una cifra ben inferiore rispetto ai 30 milioni di euro inizialmente richiesti.

Calciomercato Roma, l’Arsenal di nuovo su Fresneda: la situazione

Accostato anche a Juventus e Milan, Fresneda ha calamitato l’attenzione di altre big in giro per l’Europa. Oltre alla Roma, infatti, anche diversi club di Premier League hanno effettuato dei sondaggi esplorativi. Inseguito anche dal Real Madrid, Fresneda fa gola soprattutto all’Arsenal, già da tempo sulle sue tracce e ora pronto a passare all’offensiva finale.

Secondo quanto riferito da The Sun, infatti, i londinesi sarebbero pronti a riallacciare i contatti con l’entourage del calciatore e con il Real Valladolid per trovare l’accordo definitivo ed anticipare la folta concorrenza. Fresneda sarebbe stato individuato da Arteta come l’innesto ideale con il quale rinforzare la propria batteria di terzini. Dopo i primi contatti esplorativi, sembrava che i Gunners avessero tirato i remi in barca per inseguire altri obiettivi. Nelle ultime ore, però, i londinesi avrebbero nuovamente annodati i fili del discorso, alzando il pressing. Staremo a vedere quali saranno i prossimi sviluppi in tal senso.