Calciomercato Roma, mega offerta sul piatto: Pinto ora trema

Calciomercato Roma, aumenta la concorrenza per uno dei nomi caldi sul taccuino di Tiago Pinto che ora rischia davvero di sfumare

A sette giorni dalla finale persa contro il Siviglia i tifosi giallorossi sono “costretti” a cominciare a guardare al futuro, che almeno per ora sembra sembra poter essere indirizzato positivamente. Nonostante la Roma non sia in buone acque in termini economici il mercato è partito a mille, con una serie di innesti volti a migliorare il tasso tecnico della rosa.

L’arrivo di Aouar a parametro zero rappresenta sicuramente un buon acquisto, soprattutto per la giovane età del calciatore, classe 1998, che potrebbe rimpiazzare il partente Wijnaldum, ormai bocciato dalla tifoseria. L’olandese guadagna tanto, troppo per le casse della Roma, ma a convincere la società a non puntare su di lui potrebbero essere proprio le scarse prestazioni recenti.

Per quanto riguarda il reparto arretrato anche l’arrivo di Ndicka dal Francoforte, sempre con la formula del parametro zero, sembra ormai essere cosa fatta, con il giocatore che sembrerebbe essere atteso nei prossimi giorni per visite e firma.

Un altro nome caldo sul taccuino di Tiago Pinto però rischia di sfumare, a causa dell’interesse concreto di un altro club, che rischia di anticipare il gm giallorosso.

Calciomercato Roma, aumenta la concorrenza sul calciatore: il colpo a zero rischia di sfumare

Il mercato dei parametri zero ha portato molte soddisfazioni alla Roma di Pinto, basta pensare a Matic e Dybala, che sono diventati due colonne portanti della squadra, entrambi arrivati con la formula del parametro zero. Con i pochi mezzi a disposizione secondo molti il lavoro di Tiago Pinto è stato più che ben svolto, ma ad oggi rischia di essere anticipato.

Uno dei nomi più caldi sul suo taccuino è senza dubbio quello di Youri Tielemans, belga classe 1997, ormai ex Leicester. Su di lui l’interesse della Roma c’è ormai da tempo, ma a differenza di Aouar e Ndicka l’operazione ancora sembra essere lontana dal concretizzarsi.

Nelle ultime ore sul calciatore è piombato anche il Galatasaray. A riportare la notizia è il portale turco Fanatik, che parla dell’interesse del club di Istanbul nei confronti del belga.

Sempre secondo le fonti turche i giallorossi di Istanbul avrebbero offerto un quadriennale da ben quattro milioni di euro a stagione, una cifra che potrebbe far tentennare il calciatore, che però potrebbe prendere tempo e aspettare una soluzione migliore per la sua carriera in quanto il campionato turco potrebbe essere ritenuto un passo indietro per un giocatore del suo calibro.