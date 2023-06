Calciomercato Roma, porte girevoli: il colpo dalla Turchia

Calciomercato Roma, porte girevoli in casa giallorossa. Il colpo arriva dalla Turchia. Ecco di chi si tratta e come potrebbe arrivare in casa giallorossa

Si muove la Roma, anche tra i pali. E secondo Di Marzio i giallorossi hanno messo nel mirino un nuovo portiere, qualora Svilar, il portiere che nelle ultime uscite della stagione ha dato un poco di fiato a Rui Patricio, dovesse partire in prestito.

E la Roma a quanto pare guarda in Turchia, e se dovesse come detto partire Svile, il nome che potrebbe prendere il posto suo è quello di Ugurcan Cakir, estremo difensore classe 1997 del Trabzonspor, nazionale, che ha disputato una grande stagione, quella che è appena andata in archivio.

Non si conoscono cifre, per il momento, e prima c’è da decidere ovviamente quello che sarà il futuro di Svilar. Ma qualora dovesse essere presa una decisioni per una partenza in prestito, allora Pinto avrebbe subito l’alternativa.