Calciomercato Roma, un ex Arsenal per Mou: ritorno di fiamma in attacco

Calciomercato Roma, tanti i nomi per l’attacco in casa giallorossa: spunta una ‘vecchia conoscenza’. Tutti gli aggiornamenti.

La questione centravanti sta certamente rappresentando una di quelle monitorate con maggiore attenzione ai piani alti di Trigoria, laddove si sta registrando più in generale un monitoraggio continuo di plurime situazioni che Pinto e colleghi sperano di riuscire a risolvere nel minor tempo possibile. In lizza al corpo di urgenze capitoline c’è sicuramente la vicenda legata al settlement agreement e alla consequenziale necessità di concretizzare plusvalenza da 30 milioni di euro entro la fine del mese.

Ciò potrebbe riflettersi non solo nella veemente ricerca di soluzioni per piazzare i diversi esuberi da tempo gravanti nelle busta paga dei Friedkin quanto, piuttosto, nella decisione parallela di provare a dire addio alle giuste condizioni ad elementi più altisonanti che ben potrebbero permettere di rispondere a tale esigenza. Come detto, però, unitamente alla ricerca di una soluzione per Frattesi e di accelerate per provare a chiudere nuovi colpi a costo zero, c’è una questione centravanti che continua a stimolare grande attenzione tra le fila giallorosse.

Calciomercato Roma, non solo Icardi o Morata: spunta anche Lacazette per l’attacco

Fino a qualche giorno fa, la Roma pareva destinata a salutare il proprio numero 9, Tammy Abraham, reduce da un secondo anno tutt’altro che convincente e rappresentante un nome a dir poco goloso per fare cassa, seppur a cifre leggermente diverse da quelle sborsate nelle casse del Chselea circa due anni fa. L’infortunio al ginocchio ha certamente rimescolato le carte in tavola, acuendo però ulteriormente la consapevolezza di trovare validi elementi per rimpinguare un terminale offensivo parso a dir poco in difficoltà nel corso dell’ultima stagione.

I nomi monitorati sono numerosi e, in questa fase caratterizzata dalla conferma e il rinnovo automatico di Belotti, non pochi centravanti sembrerebbero essere entrati nel mirino della Roma. Da Nzola e Arnautovic a vecchie conoscenze del nostro campionato come Icardi o Morata: ognuno di questi nomi sottintende pregi e difetti, nonché difficoltà e convenienze legate all’ingaggio. Le valutazioni sono in pieno corso d’opera e, come raccontatovi in queste ore, stanno abbracciando la risalita in cattedra anche di Wilfred Zaha, da tempo alle prese con un futuro che potrebbe tingersi anche di giallorosso.

Su tale fronte, però, non sfugga l’ennesimo nome uscito nel corso di questi giorni, riferito da “Il Messaggero”, sulle cui colonne si legge anche della possibilità di ingaggiare Alexandre Lacazette, centravanti trentaduenne ex Arsenal ritornato al Lione la scorsa estate e legato ai francesi da un contratto in scadenza nel 2025.