Il blitz del Milan non spaventa: accordo con la Roma a un passo

Calciomercato Roma, secondo quanto evidenziato da Sky anche i rossoneri avrebbero potuto ad inserirsi nella trattativa. I giallorossi, però, sono sempre più vicini a chiudere l’affare.

Archiviata una stagione assolutamente al cardiopalma, la Roma si tuffa nella sessione estiva di calciomercato con la consapevolezza di dover puntellare l’organico per provare a compiere il definitivo salto di qualità. Sotto questo punto di vista il lavoro sottotraccia di Pinto potrebbe condurre a risultati concreti già nel corso dei prossimi giorni.

Chiuso virtualmente l’affare Aouar, per il quale l’accordo con il Lione è stato ormai suggellata, resta aperto il capitolo riguardante N’Dicka. Con il francese classe ’99 in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte l’accordo è stato trovato sulla base di un contratto quinquennale: il transalpino ha detto sì alla Roma e nel corso dei prossimi giorni si procederà a formalizzare il tutto. La trattativa ha ormai imboccato il traguardo d’arrivo e sembra piuttosto difficile ipotizzare un clamoroso ribaltone. Dopo un corteggiamento durato diversi mesi, i giallorossi sono usciti allo scoperto, trovando l’accordo con il calciatore, ingolosito all’idea di trasferirsi nella Capitale.

Calciomercato Roma, il Milan prova ad inserirsi per N’Dicka ma ormai è troppo tardi

Mancano soltanto le firme, dunque, per la definizione dell’affare N’Dicka. Come evidenziato da Sky, però, in giornata ha provato ad inserirsi il Milan, per capire la fattibilità della trattativa. Un blitz, quello dei rossoneri, che non preoccupa affatto la Roma, forte del sì strappato al difensore francese. Dopo il ribaltone societario che ha portato all’addio di Maldini e Massara, il “Diavolo” ha inevitabilmente cambiato in corsa le proprie strategie.

Per provare ad allargare la colonia francese presente in rosa, il Milan ha cercato di capire eventuali spiragli sul fronte N’Dicka. A meno di clamorosi colpi di scena, però, la strada è ormai tracciata: la Roma sente di aver mosso i passi giusti per la definizione di un affare ormai sempre più vicino ad essere definito in tutti i suoi aspetti.