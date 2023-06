Calciomercato Roma, assist Allegri: colpo di scena Chiesa

La Roma sta per ricevere un assist inaspettato dal tecnico della Juventus Allegri: nell’operazione rientra Federico Chiesa.

La Roma si è messa al lavoro per potenziare la rosa e, al tempo stesso, far quadrare i conti. Il club, a causa dei paletti imposti dalla Uefa nell’ambito del Fair Play Finanziario, proverà a concludere quante più operazioni low-cost possibili e tagliare gli elementi ritenuti non più imprescindibili. Milioni preziosi per i colpi in entrata, a sorpresa, potrebbero arrivare tramite la Juventus.

I bianconeri, a causa della penalizzazione ricevuta nell’ambito del caso plusvalenze, hanno concluso il campionato al settimo posto e, salvo sorprese, disputeranno la Conference League 2023/24: non proprio la vetrina sognata dalla Vecchia Signora che, nelle prossime settimane, sottoporrà la propria rosa ad un profondo restyling. Alcuni giocatori sono già andati via, come ad esempio Angel Di Maria e Leandro Paredes, mentre altri potrebbero salutare la compagnia a breve. In lista di sbarco, ad esempio, c’è Dusan Vlahovic.

Il serbo è finito nel mirino del Bayern Monaco, che nei giorni scorsi si è detto pronto a mettere sul piatto circa 60 milioni. Troppo per poco per la Juventus, che per far partire l’ex Fiorentina ne chiede almeno 80. Possibile, inoltre, la partenza di Federico Chiesa seguito non soltanto dai bavaresi ma anche dal Liverpool. L’esterno non ha un grande rapporto con Massimiliano Allegri e a breve incontrerà la propria dirigenza per fare il punto della situazione. Il club, intanto, ha fissato il prezzo a 45 milioni e si è attivato individuando alcuni possibili sostituti.

Roma, la Juve piomba su Zaniolo: nuovi fondi per Pinto

La scelta, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, è ricaduta su Nicolò Zaniolo reduce dalla vittoria del campionato con la maglia del Galatasaray. L’esperienza in Turchia dell’ex Roma potrebbe concludersi presto, visto che nel suo contratto è stata inserita una clausola rescissoria da 30 milioni.

In caso di ritorno di Zaniolo in Italia, la Roma incasserebbe 2 milioni in virtù degli accordi relativi alla futura rivendita concordati con il Galatasaray a febbraio. La Juve, al tempo stesso, segue Wilfried Gnonto in procinto di lasciare il Leeds dopo la retrocessione in Championship. La Roma, dal canto suo, attende aggiornamenti sulle strategie dei bianconeri e continua a sondare il mercato: Pinto, a breve, intensificherà la caccia per regalare a José Mourinho un nuovo attaccante titolare.