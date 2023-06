Calciomercato Roma, bruciata anche la Juve: colpo da 20 milioni

Calciomercato Roma, anche la Juventus bruciata dalla Germania: accordo trovato e colpo ormai certo. Si chiude per 20 milioni di euro

Nel momento in cui le sue prestazioni hanno cominciato a far capire che poteva sicuramente essere un elemento importante sul mercato, è stato accostato alla Roma, visto che Pinto comunque in Spagna, e in Portogallo, ha i contatti quelli giusti.

E del suo profilo si parlato in Italia anche in casa Juventus e non solo, pure dentro il Milan. Ma tutti questi club italiani sono stati bruciati dalla concorrenza e per una volta non parliamo della Premier League, ma della Bundesliga. Allora, il profilo è quello di Ivan Fresneda, esterno destro difensivo del Real Valladolid di Ronaldo, che adesso è pronto a prendere il volo. Sì, se ne andrà al Borussia Dortmund.

Calciomercato Roma, Fresneda in Germania

La notizia è riportata dal giornalista Schira, che spiega che i gialloneri di Germania hanno ormai chiuso l’affare per 20 milioni di euro, e che Fresneda dovrebbe firmare un contratto fino al 30 giugno del 2028. Quindi niente da fare né per la Roma, né per le altre squadre in Italia interessante, e nemmeno per l’Arsenal, l’altro club che lo aveva messo nel mirino e che sembrava ad un passo dal chiudere l’operazione soprattutto nello scorso mese di gennaio.

Un obiettivo quindi che sfuma per la Roma – se mai di obiettivo concreto a questo punto possiamo parlare – e che costringe Pinto comunque a guardare verso altri lidi. Anche perché lì a destra, con la probabile uscita di Karsdorp, un elemento deve per forza arrivare. Anche perché Celik non ha nemmeno convinto più di tanto. Insomma, serve un investimento in quella zona. E Fresneda sembrava poter essere uno di quelli da poter prendere al volo. Ma andrà in Germania.