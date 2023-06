Calciomercato Roma, doppio colpo a zero: sfida al Milan

Calciomercato Roma, è doppia sfida al Milan. Anche se in un caso i giallorossi sono in vantaggio e pensano di chiudere nelle prossime ore

Il Milan sul mercato, secondo quelle che sono le informazioni riportate da Di Marzio, guarda agli stessi obiettivi della Roma. Ma in un caso, Pinto, è in vantaggio sui rossoneri, e il general manager capitolino spera di chiudere nelle prossime ore.

Sì, non solo Ndicka – e in questo caso la Roma è ad un passo dall’ufficializzare la cosa – ma anche Tielemans, il centrocampista del Leicester che si svincolerà il prossimo 30 giugno, sarebbe entrato nell’orbita del club milanese che due giorni fa ha dato il benservito a Paolo Maldini e il giorno dopo a Massara. Ma questo a quanto pare non ha bloccato le mosse dei lombardi di Pioli, che si vogliono rinforzare per la prossima stagione.

Calciomercato Roma, doppia sfida al Milan

Insomma, una Roma che deve stare attenta al “fuoco amico”, quello della Serie A, e non guardare particolarmente a quello che succede all’estero, dove i due nomi al momento non sembrano avere particolare appeal. Pinto, in ogni caso, spera di chiudere presto per il difensore, quello mancino, che Mourinho ha chiesto sin dal suo arrivo a Trigoria e che prima d’ora non ha mai avuto. Forse è arrivato il momento.