José Mourinho dovrebbe rinnovare con la Roma per due anni. Queste sono le indicazioni che arrivano in questo momento. Voci confermate da Stefano, giornalista di TuttoSport, che poco fa ha parlato ai microfoni di TVPLAY, durante la solita diretta Twitch di calciomercato.it.

Calciomercato Roma, Mourinho ha già firmato: in diretta arriva l’annuncio. Il futuro dello Special One è dentro Trigoria

Queste intanto le sue parole, che poi andiamo a commentare: “Da quello che mi raccontano, una fonte molto attendibile, c’è già l’accordo su tutto e manca solamente la firma. E poi deciderà la società quando annunciarlo. Sia Mourinho che la società si sono resi conto che non si può iniziare la stagione con un allenatore in scadenza. E quindi hanno deciso di fare questo. L’accordo è stato trovato sui due anni, poi si vedrà. Ma intanto in questo modo si mettono a tacere tutte le voci che ci sono state”. Il giornalista, ricordiamo, è quello che ha annunciato qualche minuto prima il Tweet della Roma, che Mou sarebbe stato appunto l’allenatore giallorosso.

Calciomercato Roma, c’è la firma di Mourinho sul rinnovo

Insomma, non ci sono dubbi al momento. Non ce ne sono da un poco di tempo, ma il fatto del rinnovo è sicuramente importante, perché permette alla Roma di guardare al futuro che va oltre la prossima stagione. Il rinnovo è fondamentale per alimentare il progetto Special One dentro la Capitale. Quindi, Mourinho, alla fine dei conti, dovrebbe mettere nero su bianco fino al 30 giugno del 2026.