Calciomercato Roma, offerta più alta e scambio di documenti: firma imminente

Calciomercato Roma, Pinto scatenato mette a segno un altro colpo: in corso lo scambio di documenti, la firma ormai è imminente

I Friedkin sono chiamati ancora una volta a dimostrare tutta la solidità del progetto Roma, e dovranno farlo attraverso una campagna acquisti mirata a migliorare la rosa. Nel corso di questa stagione Mourinho è riuscito a valorizzare tantissimi calciatori, giovani e non, dando alla squadra una base solida, alla quale però è mancato quel qualcosa per riuscire a rendere al meglio su più competizioni.

All’allenatore e ai ragazzi va riconosciuto comunque il grande sforzo fatto. Tutti gli uomini chiamati in campo hanno sempre dato più del 100%, mostrando uno spirito di abnegazione senza eguali. Gli infortuni sono stati determinanti, soprattutto in campionato, ecco perché dare all’allenatore una rosa più profonda deve essere una base sulla quale ripartire.

Pinto non si è fatto trovare impreparato, nonostante la delicata situazione economica in cui versa la società, che a causa dei paletti del Fair Play Finanziario non potrà investire cifre esorbitanti nella sessione estiva di calciomercato. L’arrivo di Aouar aggiunge un importante tassello nel centrocampo giallorosso, che però potrebbe rimanere orfano dell’olandese Gini Wijnaldum, bocciato dai tifosi e dalla società a causa dell’ingaggio elevato.

Nelle ultime ore però Pinto ha deciso di spingere sull’acceleratore per un altro colpo che eleva la qualità della rosa. In corso lo scambio di documenti con gli agenti, ormai la firma è imminente.

Calciomercato Roma, ore decisive per la firma: scambio di documenti con gli agenti

Pezzo dopo pezzo quella che sarà la Roma del futuro comincia a prendere forma. Ad un allenatore come Mourinho servivano certezze e, almeno finora, la proprietà non si è fatta trovare impreparata nonostante le poche risorse economiche a disposizione.

Il mercato degli svincolati può rappresentare un punto di svolta, come dimostrano gli acquisti di Dybala, Matic, e lo stesso Aouar, che a breve dovrebbe unirsi ai compagni. Anche l’ultimo colpo di Pinto arriva a costo zero, e si tratta di Evan Ndicka, centrale francese classe 1999 ormai ex Francoforte.

La trattativa va avanti ormai da tempo, ma si è finalmente arrivati ad un punto di svolta, con il calciatore che aveva già dato la sua parola alla Roma, parola mantenuta visto il rifiuto al Milan, soprattutto grazie allo sforzo della società.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano infatti i giallorossi hanno offerto un contratto molto più remunerativo al calciatore, ovvero 4 milioni di euro netti a stagione, più un cospicuo bonus alla firma, fattore determinante nella chiusura dell’affare.

In queste ore sembra infatti che gli agenti del difensore abbiano chiesto ai club i documenti necessari per il trasferimento, una svolta che dovrebbe dunque portare in tempi brevi anche alla firma sul contratto e all’ufficialità.