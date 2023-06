Clamoroso ritorno alla Roma, blitz per il bomber: affare “sorprendente”

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni sul possibile innesto dei giallorossi per rinforzare il proprio pacchetto offensivo.

L’infortunio patito da Tammy Abraham negli ultimi minuti della sfida con lo Spezia ha inevitabilmente cambiato le strategie, obbligando Tiago Pinto a scandagliare il mercato degli attaccanti alla ricerca di soluzioni importanti.

La mancata cessione dell’ex bomber del Chelsea rappresenterà un autentico punto di non ritorno. Il GM della Roma, infatti, dovrà essere bravo a capitalizzare quelle occasioni che si presenteranno. L’ultima in ordine di tempo porta a Gianluca Scamacca. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, una delle idee per l’attacco porterebbe proprio all’attuale attaccante del West Ham, che dopo un inizio di stagione importante, ha chiuso la stagione in chiaroscuro. In queste ore si sarebbero registrati i primi contatti tra la Roma e il West Ham per capire eventualmente la fattibilità di un’operazione che i giallorossi vorrebbero suggellare con la formula del prestito. Contatti esplorativi che per adesso non hanno portato a far sbocciare una vera trattativa, con la Roma che però potrebbe caldeggiare in maniera l’acquisto di Scamacca nel caso in cui dovessero concretizzarsi le condizioni giuste.

Calciomercato Roma, idea Scamacca per l’attacco: i dettagli

Accostato anche alla Juventus e al Milan nelle scorse settimane, Gianluca Scamacca sarebbe ora finito nel mirino della Roma. Nel caso in cui si dovesse concretizzare l’affare, si tratterebbe di un clamoroso ritorno in giallorosso. Sebbene non abbia collezionato neanche una presenza in prima squadra con la Roma, infatti, Scamacca è cresciuto anche nelle giovanili giallorosse.

La trattativa Scamacca-Roma, però, potrà essere suggellata solo ed esclusivamente con la formula del prestito. Staremo a vedere se il West Ham farà registrare aperture importanti a riguardo. Opzione difficile ma non impossibile anche perché Moyes ha dimostrato di preferire a Scamacca attaccanti in grado di lavorare maggiormente per la squadra e creare spazi importanti. L’investimento fatto per strapparlo al Sassuolo un anno fa, però, è stato importante. Traccia da seguire: vi forniremo ulteriori ragguagli nel corso delle prossime ore.