Icardi alla Roma, annuncio da Istanbul

Calciomercato Roma, i giallorossi sono alla ricerca di un centravanti e avrebbero messo nel mirino Icardi: arriva la sentenza sul futuro dell’argentino

Il sostituto di Abraham potrebbe essere in Serie A. Perché così come vi abbiamo raccontato prima alla Roma sarebbe stato offerto Pinamonti. Ma non solo, nelle ultime ore si è parlato molto di Mauro Icardi. L’ex Inter, adesso al Psg dopo un anno di prestito al Galatasaray, è un profilo che a Mourinho piace. Anche se prenderlo significherebbe investire per lo stipendio una cifra che la società giallorossa forse non si può permettere.

A conferma di questo ha parlato Fabrizio Biasin, che ha spiegato quello che potrebbe succedere, direttamente da Istanbul, attorno a Mauro Icardi. Il giornalista ha parlato ai microfoni di calciomercato.it, durante la diretta Twicth in onda su TVPLAY. Ed ecco quello che ha detto nel merito della vicenda che interessa da vicino la Roma.

Calciomercato Roma, le parole di Biasin

“Non credo sia l’Italia la prossima destinazione di Icardi” ha detto Biasin. Togliendo quindi forse tutte le speranze alla Roma per il colpo argentino in attacco. Un colpo comunque difficile, soprattutto come detto per lo stipendio del giocatore. Ma la Roma ovviamente lo terrà d’occhio, e cercherà comunque di capire se ci sono margini anche per un accordo con il Psg sotto questo aspetto. Magari i parigini potrebbero pure pagare una parte dell’ingaggio. Ma ovviamente queste sono solo supposizioni e nulla più.

Insomma, Icardi si allontana dalla Roma e come detto difficilmente giocherà in Italia. Magari potrebbe pure tornare in Turchia dove, sempre a detta di Biasin, è venerato come un re in questo momento dopo una stagione straordinaria con i colori giallorossi della squadra di Istanbul. Un Icardi che, come al solito, e come gli è riuscito spesso nella sua carriera, è andato in doppia cifra. Sarebbe proprio quello che servirebbe alla Roma.