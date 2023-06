Calciomercato Roma, offerto il bomber di Serie A

La Roma sonda il mercato, alla ricerca di un nuovo attaccante. Al club proposto una punta della Serie A ma il colpo non si farà.

L’infortunio di Tammy Abraham ha avuto diverse ripercussioni sul mercato della Roma. I giallorossi, infatti, contavano di cederlo per una cifra vicina ai 45 milioni. Il trauma distorsivo con lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediato contro lo Spezia, però, ha spento sul nascere l’interesse della Premier League.

Il club, a questo punto, dovrà fare cassa con altri elementi della rosa e prendere un nuovo centravanti. A lasciare la compagnia sarà di certo Roger Ibanez, finito nel mirino dell’Atletico Madrid e del Tottenham mentre è in bilico la posizione di Leonardo Spinazzola, autore di una stagione in chiaro e legato ai giallorossi fino al 2024. Possibile inoltre la partenza di Benjamin Tahirovic e Cristian Volpato: quest’ultimo, in particolare, è stato offerto al Sassuolo nell’ambito dell’operazione Frattesi.

L’incontro avuto l’amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali ha consentito di fare un nuovo punto della situazione e discutere le basi economiche del colpo. Non solo: il meeting ha rappresentato l’occasione per parlare del possibile trasferimento nella capitale di un altro calciatore dei proprietà degli emiliani: il nome a sorpresa, riportato nell’edizione odierna de ‘La Repubblica’, è quello di Davide Pinamonti.

Roma, offerto Pinamonti: la risposta di Pinto

L’ex Empoli ha faticato ad imporsi al Sassuolo, nonostante il gioco offensivo praticato dalla squadra di Alessio Dionisi: appena 5 gol e un assist in 32 apparizioni. Carnevali lo ha proposto al direttore generale Tiago Pinto ma il portoghese ha declinato, spiegando di essere alla ricerca di altri profili.

Il manager, si legge nel quotidiano, “vorrebbe sostituire Abraham con un nome di maggiore spessore, per questo prosegue sotto traccia la caccia a Icardi”. L’acquisto dell’argentino, reduce dalla vittoria del campionato turco con la maglia del Galatasaray, è possibile alla luce della forte amicizia che lega i Friedkin ed il presidente del PSG Nasser Al Khelaifi. I contatti tra le parti sono scattati ma la Roma, in ogni caso, dovrà guardarsi dalla concorrenza proprio del Galatasaray intenzionato a fare tutto il possibile per mantenerlo in rosa. Sempre viva, infine, la pista che conduce a M’Bala Nzola pronto a lasciare lo Spezia e a mettersi alla prova in contesti più competitivi. Il casting è in corso: Pinto punta a chiudere la pratica nel minor tempo possibile.