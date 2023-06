La clausola incastra la Roma, 25 milioni per la firma

Tiago Pinto sta preparando la cessione di uno dei giocatori della Roma in vista del calciomercato estivo, che comincia tra pochi giorni

Tra poche settimane finisce la stagione in corso e comincia quella nuova, con le squadre che hanno cominciato a tirare le somme e fatto le rispettive valutazioni sull’annata. La Roma non si è tirata indietro e ha valutato l’operato di José Mourinho, che è approdato in finale di Europa League contro il Siviglia, poi persa ai rigori. Nell’ultima giornata contro lo Spezia, poi, ha ottenuto di nuovo la qualificazione nella competizione.

Anche se l’obiettivo iniziale fosse la Champions League, una serie di sfortune e complicazioni, da intendere come una valanga di infortuni, hanno impedito allo Special One di avere la rosa al completo per rincorrere i propri traguardi. Quindi è stata raggiunta l’Europa League, che rappresenta comunque una bella vetrina. In vista della prossima stagione, José ha intenzione di migliorare la rosa e ha già dato mandato a Pinto di trovare i migliori affari.

Sulla testa della Roma, però, pende sempre la spada della Uefa, che controlla da vicino i conti dei giallorossi dopo l’accordo sul settlement agreement. Questo significa rispettare le regole del Fair Play Finanziario, con i giallorossi che devono ottenere 30 milioni entro il 30 giugno. Solo venti giorni, quindi per riuscire a concludere un affare importante e rientrare nei parametri.

Calciomercato Roma, prezzo fissato per la cessione

Uno dei giocatori che poteva essere ceduto era Tammy Abraham, attaccante inglese che contro lo Spezia ha subito la rottura del legamento crociato. Proprio a causa dell’infortunio, tutti i piani di Pinto sono cambiati e ora sono altri i giocatori che possono lasciare Trigoria.

Il maggior indiziato è Roger Ibanez, che con le sue qualità ha buon mercato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il difensore brasiliano potrebbe portare nelle casse giallorosse tra i 20 e i 25 milioni, che permetterebbero di avvicinarsi ai 30 necessari. Da questa cifra, però, va tolta la percentuale sulla futura rivendita che può vantare l’Atalanta, ovvero il 10% della cifra. Per cercare di colmare il gap che manca potrebbero essere sacrificati altri giocatori, tra cui gli esuberi, i “bambini” e Spinazzola.