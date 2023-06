Calciomercato Roma, assist dai Friedkin: bomber da 200 gol per Mourinho

L’allenatore della Roma potrebbe abbracciare il nuovo attaccante della rosa nella prossima finestra di calciomercato estivo

La Roma ha concluso al meglio la stagione di Serie A, con il sesto posto blindato grazie ai tre punti conquistati contro lo Spezia. La vittoria è arrivata grazie alla rete di Paulo Dybala, che dal dischetto di rigore ha calciato in porta la rete del 2-1 che ha abbattuto i liguri. Questi ora, sono costretti a giocarsi la salvezza in campionato contro il Verona nello spareggio di domenica sera.

Nonostante la gioia finale, però, i tifosi della Roma hanno avuto un grande spavento all’ottantesimo, quando hanno visto Tammy Abraham uscire dal campo dolorante. Per recuperare un pallone, l’attaccante inglese è andato a contrasto con Ampadu in elevazione, ma una volta ricaduto a terra i ginocchio è andato in iperestensione. Questo ha portato alla lesione del legamento crociato anteriore, che terrà l’ex Chelsea lontano dai campi per diverso tempo.

Con l’infortunio dell’attaccante, che in questa annata ha siglato 8 gol in Serie A, si compromette tutto il calciomercato giallorosso. Questo, infatti, si sarebbe basato molto sull’entrata che sarebbe stata garantita da una partenza dell’inglese. Ora, invece, Tiago Pinto dovrà rivedere i suoi piani per trovare altri fondi.

Calciomercato Roma, Dan può aiutare Pinto: ci guadagnano tutti

Ancora più fondamentale per Tiago Pinto è trovare un sostituto per l’attaccante, che starà fuori fino alla primavera del 2024. Non sarà facile trovare un profilo di livello a basso costo, che sia anche in grado di essere titolare e caricarsi il peso dell’attacco sulle spalle. L’unica alternativa, ovvero Belotti, non è riuscito a incidere in questa stagione, con il tabellino in campionato che ha segnato 0 gol.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i profili nel mirino sono diversi, ma uno di questi è quello di Mauro Icardi. L’attaccante argentino, infatti, interessa molto a Pinto e in campionato ha segnato ben 23 reti in questa stagione. L’ex Inter è al Galatasaray, ma il cartellino non è dei turchi bensì del Paris Saint-Germain, con cui la Roma ha buoni rapporti. Dan Friedkin e Nassr Al-Khelaifi sono ottimi amici e proprio il presidente della Roma potrebbe fare un assist a Pinto sfruttando questa sua connessione con il patron qatariota, come già dimostrato dall’affare Wijnaldum.