Ritorno a Roma UFFICIALE: il comunicato del club

Calciomercato, è ufficiale il ritorno alla Roma. Ecco il comunicato del club che saluta il calciatore al termine della stagione

Il ritorno a Roma ora è ufficiale, il calciatore torna in giallorosso dopo una stagione in prestito. Il club ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto dopo la stagione passata, ora tutto è nelle mani di Tiago Pinto. Il dirigente portoghese, responsabile del calciomercato in casa Roma, deve fare i conti con il mancato tesoretto. La data del 30 giugno si avvicina ed ora il futuro del calciatore diventa di primaria importanza per le casse del club giallorosso.

Sfuma una cessione per Tiago Pinto, c’è il comunicato ufficiale del club che rispedisce il calciatore alla Roma dopo un anno di prestito. Niente opzione sul riscatto, la notizia è arrivata in questi minuti direttamente dalla Spagna. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato come il dirigente portoghese della Roma abbia il compito di incassare un tesoretto in uscita entro la data del 30 giugno. Il vincolo è rappresentato dal settlement agreement sottoscritto con la UEFA dopo la mancata osservanza del Fair Play finanziario. Ora l’ex Benfica deve fare i conti con il ritorno di un attaccante che era in odore di riscatto in Liga.

Calciomercato Roma, comunicato ufficiale: il Celta Vigo non riscatta Carles Perez

Parliamo di Carles Perez, ufficialmente salutato dal Celta Vigo in questi minuti. Il club spagnolo ha comunicato via social che non eserciterà il diritto di riscatto sull’attaccante ex Barcellona, che ha trovato il suo spazio quest’anno agli ordini di mister Carvalhal.

Lo stesso attaccante nelle scorse ore aveva aperto ufficialmente alla permanenza al Celta Vigo, volontà non condivisa dal club iberico. Il Celta Vigo ha così salutato sui social l’attaccante: “Carles Pérez, Óscar Rodríguez e Haris Seferofić torneranno ai loro club di origine dopo aver terminato il loro periodo in prestito in #RCCelta. Vogliamo ringraziarvi per il vostro impegno e coinvolgimento e vi auguriamo buona fortuna per il vostro futuro professionale e personale.” Si è parlato di un interesse del Getafe per il classe ’98, vedremo se arriverà un’offerta in tal senso nelle prossime settimane.