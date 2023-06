Tesoretto Pinto, corsa contro il tempo: assist ufficiale

Calciomercato Roma, Tiago Pinto a caccia del tesoretto estivo. Corsa contro il tempo ed assist ufficiale per il dirigente portoghese in casa giallorossa.

Assist ufficiale in uscita per Tiago Pinto. Il dirigente portoghese, responsabile del calciomercato della Roma, ha la missione di incassare con le cessioni entro la data del 30 giugno. In soccorso dell’ex Benfica arriva l’annuncio ufficiale di uno dei tanti calciatori spediti in prestito nei mesi scorsi dal club giallorosso. Ecco le parole e lo scenario che potrebbero facilitare non poco le manovre del manager della Roma.

Cedere gli esuberi, acquistare a parametro zero e blindare -quando possibile- i calciatori in scadenza di contratto. Tiago Pinto lavora su tre tavoli in vista dell’apertura ufficiale del calciomercato estivo, il primo luglio prossimo. Entro il 30 giugno invece il manager portoghese deve mettere a bilancio una specifica quota dal fronte delle cessioni. Per rispettare i parametri dell’accordo con la UEFA, dopo aver infranto i paletti del Fair Play finanziario, la squadra giallorossa è chiamata ad incassare prima dell’apertura della sessione estiva di mercato. Se il brutto infortunio di Tammy Abraham ha sconvolto i piani del portoghese, sempre in attacco arriva un assist ufficiale per fare cassa.

Calciomercato Roma, Carles Perez allo scoperto sul futuro: ” Qui mi sento a casa”

Riflettori puntati su Carles Perez, reduce da un anno in prestito al Celta Vigo. L’ex Barcellona è tornato a giocare in Liga, ed esalta la sua esperienza: “Spero di poter andare avanti. Suppongo che la prima cosa sarà quella di ricongiungermi alla Roma, ma vorrei tornare al Celta. Qui mi sento a casa.” Queste parole sono state rilasciate ai microfoni di Marca.

Inoltre, secondo quanto aggiunge dal paese iberico Sky Sport, non ci sarebbe solo il Celta Vigo sulle sue tracce. Anche il Getafe, con cui la Roma ha buoni rapporti certificati dal prestito di Villar nei mesi scorsi, sarebbe sulle tracce dell’ex attaccante blaugrana. Un testa a testa che sorride a Tiago Pinto, che può sperare di incassare i 12 milioni di euro pattuiti con il Celta in caso di riscatto di Carles Perez.