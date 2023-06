Calciomercato Roma, Pinto aspetta i saldi: fissato l’incontro

La Roma, nei prossimi giorni, cercherà di chiudere un’operazione in entrata: l’incontro decisivo tra Pinto ed il club andrà in scena a breve.

La rosa della Roma 2023/24 sarà molto differente rispetto a quella avuta a disposizione in questi mesi da José Mourinho. Sono infatti numerosi i giocatori sbarcati nella capitale nella scorsa estate con la formula del prestito che, per varie motivazioni, non verranno confermati.

L’elenco, ad esempio, comprende il nome di Mady Camara che, nelle volte in cui è stato impiegato, non ha mai realmente convinto del tutto. José Mourinho lo ha utilizzato soprattutto nella prima e nell’ultima parte della stagione, per un totale di 15 gare in campionato e 6 in Europa League. Per il guineano appena un assist e numerose prestazioni incolori che hanno spinto il direttore generale Tiago Pinto a rispedirlo all’Olympiakos.

A lasciare la capitale è stato pure Georginio Wijnaldum che, nelle intenzioni giallorossi, avrebbe dovuto garantire quella qualità necessaria per far crescere ancora di più la squadra. La realtà, invece, si è dimostrata quanto mai distante dai sogni: per l’olandese soltanto due reti e un passaggio vincente in 23 apparizioni. Un bottino deludente, ulteriormente aggravato dai 28 incontri saltati per infortunio. Il classe 1990 ha dato il suo addio al club attraverso un post su Instagram ma la risposta dei tifosi è stata tutt’altro che positiva.

Roma, Pinto prova a riprendere Llorente

Tutto da scrivere, poi, il futuro di Diego Llorente. Lo spagnolo, dopo un periodo di ambientamento alla corte di Mourinho, si è imposto offrendo numerose prestazioni positive. Il mister originario di Setubal vorrebbe riaverlo a disposizione, chiedendo a Pinto di fare tutto il possibile per confermarlo.

Il problema nasce dal fatto che la Roma, in questo momento, non può permettersi di pagare i 18 milioni necessari per acquistarlo a titolo definitivo dal Leeds. La partita, in ogni caso, è ancora aperta. Gli inglesi, infatti, sono appena retrocessi in Championship e, salvo sorprese, concederanno uno sconto alla Roma. L’incontro decisivo, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Tempo’, andrà in scena a stretto giro di posta. Pinto, dopo aver chiuso per Evan NDicka, vuole concludere in maniera positiva anche la pratica Llorente. Poi, sarà tempo di intensificare la caccia per il nuovo numero 9 giallorosso. Work in progress. Sarà un’estate lunga ed intensa per la dirigenza romanista.